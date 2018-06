Adesso è arrivata anche la nota ufficiale di una delle notizie di calciomercato che stava per diventare un tormentone estivo: il Wolverhampton ha ufficializzato l'ingaggio di Rui Patricio, portiere della nazionale portoghese. L'ex Sporting Lisbona, di recente anche nel mirino del Napoli, ha siglato un quadriennale con il club inglese e ha così concluso subito il giro di rumor attorno al suo futuro.

Debutto mondiale. Per il portiere il futuro adesso sarà in Premier League mentre in Russia, con la Nazionale Campione d'Europa in carica ha già compiuto un mezzo miracolo fermando sul 3-3 la strafavorita Spagna. Rui Patricio lascia il Portogallo e lo SPorting dopo mesi tesissimi a seguito dell'aggressione che aveva subito insieme a diversi suoi compagni per opera di un gruppo di ultrà.

L'aggressione. La brutta storia aveva portato diversi calciatori, tra cui il portiere, a chiedere la rescissione immediata del contratto dalla società senza attendere la scadenza naturale dei termini. Rui Patricio, attraverso il proprio procuratore aveva fatto la voce grossa sostenendo di non avere più la sicurezza per la propria incolumità e sostenendo che il club non aveva fatto di tutto per salvaguardare i giocatori.

Accuse e contraccuse. Accuse che hanno portato il portiere e il club davanti ai tribunali con la società che ha ribattuto accusando il giocatore e il suo entourage di ricattare il presidente ‘costretto' alla cessione a parametro zero. Tutto perché attorno a Rui Patricio si era scatenata una sorta di asta al rialzo, in cui stava partecipando all'inizio anche il Napoli, poi defilatosi nella trattativa.

Accordo sub judice. Il club inglese ha comunicato ufficialmente il suo ingaggio attraverso i propri social, accordo che però rimane sub judice vista l'intenzione del club lusitano di impugnare lo svincolo del trentenne estremo difensore, avvenuto dopo un incredibile episodio di violenza nei confronti di alcuni giocatori. Per Rui Patricio contratto quadriennale.