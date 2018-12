Il rinnovo del contratto era stato annunciato nei giorni scorsi, quando voci di mercato insistenti raccontavano dell'interessamento del Milan nei suoi confronti. Invece Fabio Quagliarella non si muoverà da Genova e continuerà a indossare ancora per un paio di stagione la maglia della Sampdoria. Lo farà fino al giugno 2020, quando scadrà l'accordo ufficializzato nelle ultime ore a mo' di strenna natalizia per il calciatore/capitano e per i tifosi che hanno imparato ad apprezzarne la professionalità. A dare comunicazione della notizia è stata la stessa società blucerchiata che ha voluto attendere il giorno di Natale per pubblicare foto e nota sulla news.

Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti – si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della Sampdoria -. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-Chievo Verona.

I numeri di Fabio Quagliarella, bomber ‘sempreverde'

A 35 anni (36 li compirà il 31 gennaio prossimo), Fabio Quagliarella sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia della Sampdoria. Su 16 partite giocate in campionato ha segnato 10 gol: in classifica marcatori è terzo (assieme a Ciro Immobile) alle spalle di Cristiano Ronaldo della Juventus (11) e Piatek del Genoa (13).