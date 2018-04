Paulo Henrique Sampaio Filho, conosciuto ai più del mondo del calcio come Paulinho, è il nuovo acquisto ufficiale del Bayer Leverkusen. Non è ancora iniziato il calciomercato estivo che il club tedesco ha chiuso per l'attaccante brasiliano cresciuto nel Vasco de Gama con la cui maglia si è messo in mostra quest'anno meritandosi la chiamata in Europa.

Un colpo vero e proprio arrivato in anticipo, per superare immediatamente la concorrenza, agguerrita, soprattutto da parte della serie A. Infatti, il nome di Paulinho era stato accostato alla Juventus, al Milan e all'Inter che si erano mosse da tempo per capire la reale situazione economica del giocatore.

Giovanisssimo, non ancora diciottenne, Paulinho in patria è considerato un vero e proprio crack e l'acquisto del Leverkusen è stato un vero e proprio colpo da maestro. Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto del brasiliano che ha firmato fino al 2023.

Il costo dell'operazione: 30 milioni di euro

Il prezzo di mercato non è stato eccessivo, anzi: 30 milioni di euro il valore del cartellino interamente girato al club brasiliano per l'acquisto definitivo. Oltre alle squadre italiane, Paulinho era cercato da mezza Europa. Bayern Monaco, Psg e Manchester City stavano seguendo con attenzione la crescita dell’ala destra brasiliana attualmente in forza al Vasco da Gama, oltre ad un'altra società tedesca, il Borussia Dortmund.

Il Vasco da Gama inizialmente aveva anche rifiutato un primo approccio attorno ai 14 milioni di euro. Il prezzo per il giocatore è subito salito, sfiorando i 25 milioni. Ma non sono bastati per strapparlo dal Brasile. Il Bayer Leverkusen ha dovuto assicurarne altri 10 per evitare che l'asta continuasse e in estate potesse arrivare a cifre improponibili.