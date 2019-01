Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. I colchoneros hanno annunciato sul proprio sito ufficiale l’arrivo dell’attaccante spagnolo dal Chelsea: Morata ha firmato con l’Atletico fino al 30 giugno del 2020 e ha dichiarato "Sono contento e orgoglioso di essere qui". L'attaccante è arrivato alla squadra di Diego Pablo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma le cifre ufficiali ancora non sono state rese note: il riscatto dovrebbe essere fissato sui 50 milioni di euro. Il Chelsea lo ha liberato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain dal Milan: l'ex Juventus lascia Stamford Bridge dopo un anno e mezzo e torna a Madrid ma questa volta sarà sulla sponda dell'Atletico. Morata era stato accostato anche al Milan prima dell'arrivo di Piatek ma le cifre erano piuttosto proibitive per il club rossonero e l'ex Real Madrid voleva tornare in Spagna. Nell'attuale stagione Morata ha segnato appena 5 goal in 14 partite in Premier League, 7 in 21 presenze totali se consideriamo anche le coppe.

Per Morata si tratta di un ritorno nella squadra in cui è cresciuto tra il 2005 e il 2007 ma subito dopo si è trasferito al Real e, per questo motivo, molti tifosi non lo hanno. L'attaccante classe 1992 avrà ora il compito di farli ricredere a suon di goal, tra Liga e Champions League, dove il 20 febbraio si troverà di fronte ad una sua ex squadra, ovvero la Juventus.

Simeone ha bisogno che Morata si unisca subito al lavoro dell'Atletico perché Diego Costa il 5 dicembre si è operato in Brasile e sta lavorando per recuperare in vista della fase a eliminazione diretta dei Champions League: per questo motivo l'ex Chelsea potrebbe essere subito a disposizione dal prossimo weekend contro Betis.