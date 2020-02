Gli ottavi finale di Youth League sono stati sorteggiati e per le tre italiane ancora in corsa per la Champions League dei giovani non è andata particolarmente male. Almeno per due dei tre club: a vedersela brutta sarà la Juventus che dovrà sfidare in una gara unica il Real Madrid pari età. Meglio per l'Inter di Armando Madonna e per l'Atalanta di Brambilla che faranno tappa in Francia: i milanesi contro il Rennes, i bergamaschi con il Lione.

Proprio la sfida tra bianconeri e merengues catalizzerà gran parte delle attenzioni generali. Nei due rispettivi gironi Juve e Real hanno fatto la parte del leone, chiudendo in testa davanti a tutti e presentandosi al sorteggio tra le favorite (al momento) per il rush finale. L'appuntamento con gli ottavi di finale è fissato per il 3 e il 4 marzo, mentre (in caso di qualificazione) i quarti di finale di Youth League si disputeranno nella seconda metà del mese (17 e 18).

Possibile sfida tra Inter e Juve nei quarti

Per la Juventus, un turno delicatissimo, l'urna di Nyon non ha fatto sconti ai bianconeri. Ci sarà uno stimolo ulteriore che porterà la Juve di Alberto Zauli a giocarsi il tutto per tutto e conquistare l'accesso ai quarti: in caso di qualificazione, incontrerà infatti l'Inter. I nerazzurri non dovrebbero avere grandi problemi nella loro gara. Il sorteggio è stato benevolo indirizzando la sfida con i pari età del Rennes. In Francia anche l'Atalanta che giocherà contro il Lione e che – in caso di approdo ai quarti – se la vedrà cona vincente tra Salisburgo e Derby County.

Il sorteggio di Nyon

Bayern Monaco (GER) – Dinamo Zagabria (CRO)

Ajax (NED) – Atlético Madrid (SPA)

Atalanta (ITA) – Lione (FRA)

Inter (ITA) – Rennes (FRA)

Salisburgo (AUT) – Derby County (ENG)

Benfica (POR) – Liverpool (ENG)

Stella Rossa (SRB) – Midtjylland (DAN)

Juventus (ITA) – Real Madrid (ESP)