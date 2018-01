Sta per nascere la Uefa Nations League. Si tratta di una sorta di Champions League per le Nazionali voluta dall'ente calcistico continentale e vedrà partecipare tutte le 55 squadre iscritte. Al posto delle amichevoli consuete, che ci saranno comunque, l'Uefa ha deciso di dare vita a questo torneo nell’anno dispari, quello senza Mondiali o Europei, quando ci saranno le fasi finali del torneo in estate, una sorta di ‘FINAL 4′ con cui le squadre si contenderanno il trofeo fino alla Finale. Il sorteggio si terrà mercoledì 24 gennaio allo SwissTech Convention Centre di Losanna alle ore 12:00 e sarà possibile vederlo in diretta streaming sul sito uefa.com.

Come funziona l'Uefa Nations League.

La manifestazione prevede un sistema di promozioni e retrocessioni per le quattro leghe e metterà in palio anche quattro posti per Euro 2020: le qualificazioni per il primo Europeo itinerante della storia resteranno pressoché invariate ma inizieranno a marzo anziché a settembre. Nelle ‘European Qualifiers', le squadre verranno suddivise in dieci gironi da cinque o da sei e le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno alla fase finale. I restanti quattro posti verranno decisi dagli spareggi delle ‘European Qualifiers', ai quali accederanno le 16 vincitrici dei gironi della Uefa Nations League, che verranno suddivise in quattro gruppi da quattro. Se la vincente di un girone si è già qualificata attraverso le ‘European Qualifiers’, il posto verrà assegnato alla squadra che segue in classifica nella propria divisione. Se una divisione non ha quattro squadre per completare un gruppo, allora i posti a disposizione verranno occupati dalle squadre di un'altra divisione, secondo la classifica generale della Uefa Nations League. Nelle date di riposo del torneo, la Uefa organizzerà anche delle amichevoli tra le nazionali.

Le quattro leghe.

Lega A: Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia, Olanda.

1a Fascia: Germania, Portogallo, Belgio, Spagna.

2a Fascia: Francia, Inghilterra, Svizzera, Italia.

3a Fascia: Polonia, Islanda, Croazia, Olanda

Lega B: Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia.

Lega C: Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia, Lituania.

Lega D: Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibilterra.

Il sorteggio.

Gli azzurri verranno sorteggiati in un girone con una nazionale di prima fascia (Germania, Portogallo, Belgio e Spagna) e una di terza (Polonia, Islanda, Croazia e Olanda), con sfide di andata e ritorno in programma da settembre a novembre 2018. Le vincenti dei rispettivi gironi si giocheranno la fase finale della competizione che si terrà nel giugno 2019, mentre le quattro squadre che arriveranno ultime nel proprio girone retrocederanno nella Lega B per l’edizione del 2020.

Il calendario della Uefa Nations League.

1a Giornata: 6-8 settembre 2018

2a Giornata: 9-11 settembre 2018

3a Giornata: 11-13 ottobre 2018

4a Giornata: 14-16 ottobre 2018

5a Giornata: 15 -17 novembre 2018

6a Giornata: 18-20 novembre 2018

Finali: 5-9 giugno 2019