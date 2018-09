Il torneo biennale che converte le amichevoli in partite ufficiali. E' la Uefa Nations League, il trofeo che prenderà il via ufficialmente giovedì prossimo e coprirà il vuoto dei campioni fermi per la sosta prevista dal calendario. Vi partecipa anche l'Italia di Roberto Mancini, attesa ai primi impegni ufficiali dopo i test amichevoli nei quali ha fatto da sparring partner alle nazionali dirette verso il Mondiale di Russia 2018. Gli Azzurri sono inseriti nel raggruppamento della Lega A assieme a Belgio, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Islanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Svizzera e Spagna. Perché questa suddivisione? Le 55 nazionali sono state ripartire in 4 sotto-gruppi (dalla Lega A alla Lega D) sulla base del ranking Fifa: in ogni serie ci sono 4 gironi e le 4 vincenti avranno accesso a una final four per la vittoria finale del torneo.

La Nations League in diretta tv, dove vederla. Saranno Rai e Mediaset le emittenti che trasmetteranno le gare del torneo: la tv di Stato manderà in onda in prima serata, in chiaro e in streaming (attraverso la piattaforma online Raiplay) tutte le partite dell'Italia mentre saranno le reti del Biscione (Canale 5 e Italia 1, compreso il collegamento a Mediaset Play) a offrire al pubblico gli altri incontri a partire da quello inaugurale di giovedì 6 settembre tra Germania e Francia (appuntamento su Canale 5 alle 20.45).

Le gare della Nazionale trasmesse dalla Rai. Nella fase iniziale della Uefa Nations League Rai 1 trasmetterà Italia-Polonia (venerdì 7 settembre, ore 20.45), Portogallo-Italia (lunedì 10 settembre, ore 20.45), Polonia-Italia (domenica 14 ottobre, ore 20.45), Italia-Portogallo (sabato 17 novembre, ore 20.45). A commentare le gare saranno il telecronista, Alberto Rimedio, e Antonio Di Gennario, quale opinionista.

Quali partite saranno trasmesse su Canale 5 e Italia 1. In base alla programmazione delle singole reti, Mediaset trasmetterà in diretta, in chiaro e anche in streaming Germania-Francia (6 settembre), Inghilterra-Spagna (8 settembre), Francia-Olanda (9 settembre), Spagna-Croazia (11 settembre), Polonia-Portogallo (11 ottobre), Croazia-Inghilterra (12 ottobre), Spagna-Inghilterra (15 ottobre) oppure Francia-Germania (16 ottobre), roazia-Spagna (15 novembre) oppure Olanda-Francia (16 novembre), due tra Inghilterra-Croazia (18 novembre), Germania-Olanda (19 novembre) e Portogallo-Polonia (20 novembre).

Nazionale, convocati e novità. Sono 31 i calciatori selezionati dal ct, molte le novità tra le quali i giovanissimi Pellegri (attaccante classe 2001 attualmente in forza al Monaco) e Zaniolo (adesso alla Roma, protagonista con l'Under 19 e con la Primavera dell'Inter) che sperano nel debutto in occasione delle gare degli Azzurri impegnati prima contro la Polonia (venerdì 7 settembre, allo stadio Dall'Ara di Bologna, ore 20.45) poi col Portogallo (lunedì 10 settembre, a Lisbona, ore 20.45).