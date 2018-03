A poche ore dalla vittoria di Marsiglia nell'ultimo turno di campionato, i tifosi del Lione sono in ansia per una notizia che arriva dal quartier generale dell'Uefa. Nei confronti del club francese, i dirigenti del massimo organismo europeo del calcio hanno infatti aperto un nuovo procedimento disciplinare dopo gli incidenti fra i tifosi dell'OL e la polizia: nati prima della gara di ritorno degli ottavi di Europa League, giocata al "Groupama Stadium" di Lione con il Cska Mosca.

Nei disordini andati in scena all'esterno dello stadio (che ospiterà la finale di Europa League nel prossimo maggio), erano rimasti feriti alcuni agenti che, successivamente, erano stati costretti al ricovero in ospedale. Il tutto dopo che il Lione era già sotto osservazione e con pena "sub judice" da parte dell'Uefa, a causa di analoghi scontri che avevano preceduto la partita dell'aprile scorso con il Besiktas.

Cosa rischia il Lione

Nel mirino dell'Uefa anche per il comportamento giudicato razzista della sua tifoseria, il Lione conoscerà il verdetto il prossimo 31 maggio. In quella data, infatti, da Nyon arriverà la comunicazione ufficiale relativa all'eventuale sanzione per la società del presidente Jean-Michel Aulas. Da fonti vicine all'Uefa, è già trapelata una notizia tutt'altro che positiva per l'Olympique Lione. Secondo indiscrezioni, c'è il rischio concreto che la squadra francese venga esclusa per un anno dalle competizione europee.

Che il Lione e i suoi tifosi non siano particolarmente amati in Francia, non è una novità e recentemente ci sono stati diversi episodi che lo hanno confermato. Nell'aprile scorso, pochi giorni dopo gli scontri con i tifosi del Besiktas, gli ultrà del Bastia entrarono in campo e aggredirono un paio di giocatori dell'OL. Qualche mese più tardi fu invece l'attaccante Fekir a sfottere quelli del Saint-Etienne, provocando un'altra pericolosa invasione di campo.