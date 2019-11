In occasione della trasferta di Marassi contro il Genoa, a guidare l'Udinese dalla panchina ci sarà Luca Gotti: già vice di Igor Tudor, dopo l'esperienza al Chelsea con Maurizio Sarri. La decisione del club friulano, arrivata contestualmente all'esonero del mister croato, è ovviamente da intendersi provvisoria fino all'arrivo del nuovo allenatore bianconero. Mentre la squadra si sta preparando per affrontare il Grifone, i dirigenti dell'Udinese stanno infatti valutando le possibili alternative per il ruolo che fino a pochi giorni fa era di Tudor.

Dopo i nomi circolati nei giorni scorsi (tra questi anche Gattuso, Guidolin, Carrera e Colantuono), nelle ultime ore è spuntato anche quello di un altro ex protagonista (in campo e in panchina) del nostro massimo campionato: Walter Zenga. Reduce dalle ultime due panchine a Crotone e Venezia, il 59enne milanese pare infatti molto vicino alla firma con la società, almeno secondo Sportitalia che ha rilanciato la notizia poche ore fa.

Il carattere dell'Uomo Ragno

Durata soltanto cinque mesi l'avventura in Laguna (fu esonerato con la squadra in piena zona retrocessione), Walter Zenga avrebbe dunque la grande opportunità di ripartire: questa volta dal massimo campionato italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo nome sarebbe balzato in cima alla lista per la sua grande capacità di trasmettere carattere e personalità ai giocatori e per la sua abilità nel parlare quattro lingue: dettaglio non di poco conto, per una formazione come quella friulana farcita di giocatori stranieri.

A Udine, oltre ad una tifoseria impaziente, troverebbe anche Rolando Mandragora: giocatore che Zenga ha saputo valorizzare al meglio durante la sua gestione al Crotone. Se le indiscrezioni verrano confermate, l'ex Uomo Ragno potrebbe a questo punto sbarcare in Friuli nelle prossime ore e trovare l'accordo con il presidente Pozzo. In questo caso il suo esordio potrebbe arrivare domenica 10 novembre, alla Dacia Arena, in occasione della sfida contro la Spal.