Igor Tudor sarà il nuovo allenatore dell'Udinese. L'ex calciatore della Juventus siederà sulla panchina friulana, almeno, per le prossime 4 gare di campionato: secondo quanto riportato da Sky Sport 24 e da Gianluca Di Marzio sarà lui l'uomo che avrà il compito salvare i bianconeri. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. Tudor ha già avuto esperienze da allenatore in Croazia, con l'Hajduk Spalato, in Grecia, con il PAOK, e in Turchia, con Karabükspor e Galatasaray. L'avventura con la squadra croata iniziò proprio come assistente tecnico di Edy Reja e la prima parentesi di Tudor all'interno dello staff si chiuse proprio quando l'allenatore friulano ha rescisso il contratto che lo legava al club croato per passare alla Lazio. L'unico affermazione da allenatore di Tudor è arrivata nella stagione 2012/2013, quando con l'Hajduk Spalato ha vinto la Coppa di Croazia.

Reja: Largo ai giovani

In precedenza il club friulano s'era rivolta a Edy Reja ma l'ex allenatore, lusingato, aveva rifiutato l'offerta di prendere il posto di Massimo Oddo sulla panchina friulana per le ultime quattro gare della stagione e centrare la salvezza: dopo l'undicesima sconfitta di fila in campionato arrivata domenica scorsa alla Dacia Arena contro il Crotone la dirigenza dell'Udinese si è messa all'opera per trovare un valido sostituto ma è arrivato il rifiuto secco da parte di Reja che lo ha motivato così in un'intervista a Radio Incontro Olympia:

Ho ricevuto la proposta dell'Udinese, peraltro squadra della mia terra, ma ho rifiutato ringraziando la società friulana. Penso che sia arrivato il momento dei giovani. Il calcio lo richiede. Io ho già dato.

Edy Reja ha parlato anche della Nazionale Italiana e dei tecnici che sarebbero più adatti per far ripartire il ciclo azzurro. Secondo l'ex allenatore di Napoli, Lazio, Atalanta, Cagliari, Genoa, Vicenza e tante altre ha, però, fatto il suo "endorsment" per Carlo Ancelotti:

Il prossimo c.t. dell'Italia? Ancelotti, Mancini, Ranieri, sono nomi importanti. Sono sinonimo di esperienza, competenza, qualità. Tuttavia, per la panchina azzurra, ritengo Carlo la scelta migliore.

Quello di reja non sarebbe stato l'unico rifiuto: anche Andrea Stramaccioni e Luigi Delneri avrebbero rifiutato l'incarico.

Il saluto di Oddo all'Udinese

Ecco la nota ufficiale del club friulano che saluta Oddo: "Udinese Calcio ufficializza di aver sollevato mister Massimo Oddo e i suoi collaboratori dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. A loro vanno i ringraziamenti della società". Oltre a questo comunicato ufficiale della società ecco che l'allenatore abruzzese ha voluto salutare la squadra friulana con un post di Instagram:

Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l' entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me è il mio staff durante il periodo positivo che abbiamo vissuto e ancora di più in quest’ultima fase negativa. Abbiamo cercato in tutti i modi di uscire dalle difficoltà. Certamente qualcosa non andato per il verso giusto, sicuramente avremmo commesso degli errori, ma sempre con un’attitudine propositiva. La spinta più grande ce l’avete data voi con il vostro supporto incondizionato, che non è mai mancato, nemmeno in questa ora più buia. Un popolo, quello friulano ed una tifoseria, quella dell'Udinese, che sin dal primo giorno mi hanno mostrato stima e grande affetto. Sono arrivato come ospite e me ne vado come amico. Grazie Udine. Io e il mio staff tecnico non dimenticheremo mai il Friuli. MANDI. #udinese #udine #friuli