Miguel Cardoso dovrebbe essere il nuovo allenatore dell’Udinese. Il tecnico portoghese è un nome davvero molto sorprendente, ma pare sia stato scelto in persona dal patron Gino Pozzo che dopo aver contattato anche gli ex c.t. Ventura e Prandelli e lo spagnolo Quique Flores (che è stato tecnico al Watford) ha deciso di puntare sull’allenatore del Rio Ave, che dovrebbe firmare un biennale da 400mila euro netti a stagione. La Serie A è pronta ad accogliere un altro tecnico portoghese, dopo José Mourinho e Paulo Sousa.

L’Udinese in queste ultime stagioni non ha avuto grandi risultati come quelli ottenuti sul finire degli anni Novanta, poi con Spalletti e soprattutto con Guidolin. La famiglia Pozzo, da sempre un esempio per tanti club italiani e non solo, ma in queste ultime stagioni non ha avuto molta pazienza con gli allenatori. Dopo l’addio di Guidolin il club bianconero ha alternato sette allenatori in quattro stagioni: Stramaccioni, Colantuono, De Canio, Iachini, Delneri, Oddo e Tudor, gli ultimi tre hanno guidato la squadra in questa stagione. Il croato in realtà è ancora sotto contratto e lo sarà fino a giugno 2019, ma nonostante la salvezza ottenuta non è stato confermato.

Chi è Miguel Cardoso. Un enfant prodige della panchina, lo si può definire così Cardoso che non ha una carriera da calciatore alle spalle, ma ha fatto una grande trafila prima con le giovanili del Porto (dal 1996 al 2004), poi è stato primo assistente della squadra B dei ‘Dragoni’. E l’assistente lo ha fatto con il Belenenses, il Deportivo la Coruna, il Braga, che nel 2011 arrivò fino alla finale di Europa League, l’Academica e lo Sporting Lisbona. Cardoso ha poi iniziato a lavorare con Paulo Fonseca allo Shakhtar, nella scorsa stagione ha iniziato a camminare da solo e con il Rio Ave ha sfiorato la qualificazione all’Europa League. Adesso cercherà di confermare tutto il suo valore in Serie A.