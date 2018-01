Il countdown è iniziato e tutti gli appassionati sono con la classica bava alla bocca per l'attesa: FIFA2019 è oramai una certezza e non resta che capire quando uscirà nei negozi e ci si potrà giocare. FIFA 19 arriverà a fine 2018, ma la data non è ancora stata definita per bene. Intanto milioni di videogiocatori in giro per il mondo non vedono l'ora di metterci le mani in anteprima per capire se sarà un prodotto ancor più godibile rispetto all'edizione uscita nell'autunno 2017. Così rimbalzano le curiosità, le anticipazioni e qualche gossip di troppo.

Tra le tante anticipazioni, FIFA 19 dovrebbe presentare ulteriori nuovi campionati: si parla da tempo del torneo indiano e di quello cinese e quest'ultimo sembra proprio vicino d diventare realtà. C'è spazio anche per la Serie C italiana, che potrebbe finalmente essere disponibile per tutti gli appassionati di calcio minore. In un vero e proprio gioco completo a 360 gradi.

Un'altra curiosità che oramai sembra davvero realtà è che Cristiano Ronaldo dovrebbe essere ancora una volta il protagonista di FIFA in copertina, dopo il passaggio di Messi e del Barcellona ai rivali di Pro Evolution Soccer. Non è da escludere però anche il passaggio di consegne a Neymar, considerando in termini mediatici l'importantissimo passaggio al PSG.

Il terzo motivo che non sta facendo dormire da giorni gli appassionati del gioco, è la notizia arrivata direttamente dal CEO di EA Sports, secondo cui FIFA potrebbe smettere di essere venduto come gioco singolo e divenire un prodotto rinnovato ogni anno. Grazie ad un abbonamento che si aggiorna ogni settembre, così da poter pagare decisamente meno e aggiornare semplicemente il gioco con tutte le novità del caso senza dover smerciare il prodotto nelle rivendite e obbligare i consumatori ad andarlo ad acquistarlo.