Il finale di stagione della Sampdoria non è dei migliori in assoluto eppure ciò che la squadra di Giampaolo ha espresso in questo campionato ha permesso di considerare positivamente alcuni giocatori che si sono distinti comunque. Tra questi c'è anche Praet, centrocampista di origine belga che è entrato nel lotto dei calciatori interessanti per il prossimo mercato estivo.

Nulla di incredibile, a livello economico, ma comunque pur sempre un giocatore che potrebbe fare entrare nelle casse sampdoriane del presidente Ferrero. Anche perché non mancano le pretendenti che già si sarebbero fatte avanti con il patron doriano in vista del prossimo agosto.

Dennis Praet non è certo un incedibile ad ogni costo, anzi. Il centrocampista si è ben distinto, ha mostrato affidabilità e soprattutto margini importanti di crescita e anche il valore di mercato non è impossibile. Ferrero è riuscito a cautelarsi per tempo, utilizzando la oramai consueta clausola nel contratto stipulato. Che vale 26 milioni di euro.

Negli schemi e nelle partite della Sampdoria, Praet è stato un punto di riferimento in mediana. Il centrocampista belga ha collezionato finora 26 presenze e 3 assist in campionato, fornendo prestazioni importanti sotto la sapiente guida di Marco Giampaolo che be ha saputo valorizzare le qualità.

L'obiettivo reale del club blucerchiato è però quello di fargli firmare il rinnovo prima di giugno. In questo modo si riuscirebbe ad alzarla su cifre più importanti visto che poi in estate si inizierà a fare sul serio. Per Praet si profila infatti un'asta al rialzo che potrebbe portare tanti soldi nelle casse del club genovese.

Ci sono i migliori club italiani in fila: Juventus, Napoli, Milan e Inter. Non solo, perchè l'ultima società in ordine cronologico a pensare all'ex Anderlecht è stata anche la Roma, che si è prepotentemente inserita nella contesa.