Giornata all'insegna dell'Inghilterra per il calciomercato italiano con la Juventus (e Dybala) a fare da protagonisti. Con Fabio Paratici a Londra si è smossa un po' di acqua nel mare bianconero ed è emersa l'intenzione dell'Arsenal di acquistare Rugani e del Tottenham di fare sul serio con la Joya. In casa Napoli si è fatto un passo avanti per James con una decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola: una proposta di acquisto definitivo, mentre si parla anche di Dzeko. All'Inter nessuna nuova se non il dietrofront per Politano mentre il Milan rischia di perdere Suso, richiesto in Ligue1.

Le trattative della Juve: Rugani e Dybala verso la Premier

La Juventus è ancora una volta alla ricerca di soluzioni che le permettano di migliorarsi sul fronte europeo. Con Sarri si è deciso di dare un colpo di spugna all'attacco e così si sta lavorando sempre più velocemente alla sistemazione di Dybala che dopo il Manchester United è entrato nel mirino di Psg e Tottenham. Proprio gli Spurs avrebbero fatto l'offerta migliore, accettata dalla Juventus: 70 milioni di euro. Intanto, Daniele Rugani è vicinisso ai Gunners con l'Arsenal che ha proposto un prestito biennale e 4 milionia stagione al giocatore.

Le trattative del Napoli: interesse per Dzeko

Fronte Napoli, la novità è rappresentata dall'incontro con gli agenti di Dzeko, il bosniaco che tutti vogliono ma che la Roma non sembra voler lasciare partire. Un semplice sondaggio ma anche un segnale alle avversarie che sul giocatore c'è l'interesse di Ancelotti. Intanto sul fronte James si starebbe arrivando al grande passo: lasciare perdere il prestito e puntare all'acquisto definitivo per ridestare l'interesse del Real Madrid nel cedere il colombiano.

Le trattative dell'Inter: dietrofront su Politano e piace Fares

L'Inter attende sempre Lukaku che bel frattempo si sta allenando con l'Anderlecht smentendo con i fatti le parole di Solskjaer: per lui allo United l'avventura è chiusa. Ma senza conferme, Conte ha deciso per altre mosse: Matteo Politano resterà in nerazzurro. Riscattato dal Sassuolo per 20 milioni, l'esterno era finito sul mercato ma nel 3-5-2 dell'ex Chelsea ci sarebbe spazio per Politano come seconda punta. Per lo schema di Conte piace anche Fares, giocatore della Spal che potrebbe lasciare Ferrara per una piazza più importante.

Le trattative del Milan: il Lione su Suso, pronti 30 milioni

Il Milan non ha mosso le proprie pedine anche se Giampaolo ha vissuto una giornata particolare: dalla Ligue1 si è fatto avanti il Lione per Suso, in modo ufficiale. Lo spagnolo, rivalutato dal tecnico per il quale ha avuto parole d'elogio e enorme stima, facendolo giocare nelle amichevoli precampionato come trequartista dietro alle punte, è valutato 30 milioni e i francesi per quella cifra starebbero pensando all'acquisto. Il Milan deve fare cassa, Giampaololo sa, e i soldi di Suso potrebbero venire reinvestiti per Correa.

Da Skrtel a Perin, le altre trattative di giornata

Nel calciomercato delle altre, spicca la voglia dell'Atalanta di fare mosse importanti. In vista di un campionato difficile e di riconferma ma soprattutto in vista della Champions League, i nerazzurri avrebbero pensato a dare un colpo d'esperienza alla difesa dove è partito Mancini alla volta della Roma. Si tratta di Skrtel classe 1984 che si è svincolato dal Fenerbahce dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Sempre vivo in Brasile l'interesse per Balotelli da parte del Flamengo. In campo internazionale gran movimento nell'Arsenal vicinissimo ad acquistare Coutinho dal Barcellona, mentre in Francia sta andando Perin, al Monaco con diritto di riscatto.