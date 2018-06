Anche la Juventus è al centro delle chiacchiere di calciomercato. Alla vigilia di un Mondiale che potrebbe far conoscere altri talenti, dare conferme sui giocatori già quotati e sprezzarne altri in caso di flop, i bianconeri continuano sulla loro strada, tracciata da mister Allegri. Il tecnico – che ha rifiutato la corte del Real – sembra avere le idee chiarissime e gli obiettivi sensibili sono stati definiti nei vari reparti.

Milinkovic nel mirino

La Juve vuole Sergej Milinkovic-Savic ad esempio, perché il serbo rappresenta l'identikit perfetto del centrocampista che i bianconeri vogliono mettere al centro del proprio progetto per la nuova stagione. Il centrale della Lazio è un punto fermo dal quale non ci si vuole smuovere. E' forte, fisicamente incontenibile, tecnico, capace di spaccare le partite e sta crescendo anche nel ruolo di leader in campo. Purtroppo il problema è noto, la richiesta impossibile di Lotito che pretenderebbe almeno 120 milioni.

Il ‘no' di Lotito

L'offerta bianconera c'è ed è concreta: 70 milioni cash più il cartellino di Daniele Rugani, giovane difensore che interesserebbe a Simone Inzaghi dopo la partenza di de Vrij all'Inter, in totale quasi 100 milioni. Ma Lotito ha già fatto sapere che non gli interessa, le basi per una eventuale trattativa devono essere altre, altrimenti c'è sempre l'estero pronto a investire di più.

Douglas, pronto il riscatto

La Juventus però lavora anche su altri fronti e in altri reparti come in porta dove sta chiudendo per Mattia Perin, il portiere del Genoa oramai ad un passo. La Juve spenderà 12 milioni per l'estremo difensore e blinderà la propria porta. Così come vuole fare sulla trequarti dove eserciterà il riscatto di Douglas Costa per 40 milioni di euro.

Le cessioni illustri

Tutto ciò condurrebbe anche ad alcune cessioni ‘pesanti' perché i bianconeri potrebbero veder partire uno tra Higuain, Pjanic o Alex Sandro. Una cessione di un top player darebbe ancora più garanzie per l'assalto alla Lazio. Per il Pipita la nebulosa si dipanerà solamente dopo il Mondiale, per l'ex Roma c'è già forte la presenza del Barcellona mentre per il laterale difensivo da tempo si parla di Premier e di Manchester United.