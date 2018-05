Adesso è ufficiale Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. L'ex tecnico del Borussia Dortmund ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2020, e prende il posto di Unai Emery, che lascia la squadra parigina con sette titoli vinti sui dieci disponibili.

Naturalmente raggiante il nuovo tecnico del Paris Saint Germain, che ha firmato un ricco contratto e si gioca tantissimo perché la squadra francese da anni spera di arrivare fino in fondo in Champions e nonostante tanti grandi campioni in squadra negli ultimi anni non è riuscita mai a giungere fino alle semifinali. Le parole di Tuchel:

Con grande gioia, orgoglio e ambizione mi unisco a un top club. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutti questi grandi giocatori, che sono tra i migliori del pianeta. Con il mio staff faremo di tutto per aiutare la squadra a spingere i propri limiti al più alto livello internazionale. C'è un potenziale straordinario. Non vedo l'ora di giocare al Parco dei Principi, un leggendario stadio del calcio europeo.

Chi è Thomas Tuchel il nuovo allenatore del Psg. Nato in Baviera quasi quarantacinque anni fa, Tuchel ha avuto una breve carriera da calciatore, un infortunio serie lo costrinse al ritiro a soli venticinque anni. Rapidamente è diventato allenatore, per nove anni lo è stato di squadre giovani. Poi il Mainz lo ha promosso e per due volte lo ha portato in Europa League. Nell'estate del 2015 sostituisce Klopp al Borussia Dortmund, con cui ottiene buoni risultati: un secondo posto, un quarto in Champions e una Coppa di Germania vinta. Il presidente Al Khaleifi ha accolto con splendide parole Tuchel: