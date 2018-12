Lionel Messi vive l'ennesima serata da urlo della sua carriera e trascina il Barcellona sul campo del Levante. L'argentino ha segnato una tripletta nel posticipo domenicale della 16a giornata della Liga. 5-0 per la formazione catalana, con lo show della Pulce che è stato impreziosito dalle reti di Suarez e Piqué. La formazione di Valverde grazie a questi 3 punti torna al primo posto solitario staccando Siviglia e Atletico Madrid.

Barcellona show in casa del Levante

Il Barcellona parte subito forte intenzionato a vendicarsi per la sconfitta rimediata nella scorsa stagione. Alla mezz’ora arriva il primo gol con un’azione spettacolare: assist al bacio di un ispirato Leo Messi che trova la deviazione volante perfetta di Suarez che si conferma un bomber di razza. Nel finale di frazione arriva il raddoppio: questa volta è il numero 10 a salire in cattedra, approfittando di un lancio di Busquets. Diagonale perfetto dell’argentino e palla all’angolino. In avvio di ripresa, il Barça cala il tris ancora con Leo Messi. Questa volta l’assist è di Jordi Alba che dalla sinistra crossa al centro per l’accorrente Messi che non perdona.

Messi scatenato, tripletta e doppio assist. Il Barcellona vola

La stella della formazione ospite è immancabile e infatti al 60’ cala il tris: ancora posizionamento perfetto a centro area sull’assist di Vidal, dopo un tunnel ad un avversario di Suarez e pallone a casa per l’attaccante. Partita in ghiaccio per la capolista che in superiorità numerica per l’espulsione di Cabaco, chiude i conti con il 4° gol. Messi ancora una volta ci mette lo zampino e trova il compagno Piqué che si toglie la soddisfazione della rete del pokerissimo. Serata di grazia dunque per la formazione di Valverde che risponde ai successi di Siviglia, Atletico e Real e si riprende la vetta solitaria della Liga