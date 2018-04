Tre è il numero che unisce le ultime quattro partite della 27a giornata. L’Inter con il pari nel derby non riesce a superare la Roma al terzo posto. Belotti si risveglia e con la tripletta al Crotone contribuisce in modo eccezionale al poker del Toro. Il Benevento vince 3-0 con il Verona e conquista il quarto successo del campionato. Mentre la punizione di Cassata al 94’ regala il terzo risultato utile consecutivo al Sassuolo.

Il ritorno del Gallo e il solito Iago Falque

Si è sbloccato il Toro e si è sbloccato Andrea Belotti. Dopo il 4-0 rifilato al Cagliari i granata vincono in modo rotondo anche contro il Crotone, e protagonista è tornato il ‘Gallo’ che al 16’ sblocca l’incontro. Sugli sviluppi di un corner Belotti prova a colpire, Cordaz si supera, sulla ribattuta è prontissimo il venticinquenne attaccante che non sbaglia. Passano quattro minuti e c’è il raddoppio del Torino. Il marcatore è Iago Falque che con un bel tiro a giro segna l’undicesimo gol in campionato.

Il Crotone, già pieno di assenti tra squalifiche e infortuni, perde anche Benali. A nove dal termine del primo tempo Ljajic, schierato dall’inizio, pennella e Belotti ringrazia, 3-0 e doppietta del ‘Gallo’. Nella ripresa segna ancora Belotti, che firma una bella tripletta. Nel finale di partita esordisce il giovane Buongiorno che dopo appena tre minuti esce per infortunio, mentre Faraoni rende meno pesante il passivo per i calabresi.

Quarto successo del Benevento, Verona a picco

La retrocessione è quasi inevitabile, ma il Benevento si sta battendo alla grande in questa fase finale del campionato. La squadra di De Zerbi gioca bene e oggi è riuscita a raccogliere anche i tre punti. Netto il dominio dei campani contro il Verona, davvero senza anima e pure questa era una partita chiave per le speranze salvezza della squadra di Pecchia. Letizia segna un gol bellissimo a metà del primo tempo. Nella ripresa si gioca in una sola metà campo, quella del Verona che incassa altri due gol, entrambi firmati da Diabaté.

Cassata punizione vincente al 94esimo

Chievo e Sassuolo hanno disputato un’annata simile, entrambe hanno avuto una crisi invernale molto lunga ed entrambe si sono riprese nelle ultime settimane. La partita in avvio è bruttina e si movimenta quando Adjapong viene espulso per un brutto fallo su Sorrentino. Con l’uomo in meno il Sassuolo deve resistere per un’ora, non è facile, ma a inizio ripresa si procura un calcio di rigore, che il VAR però cancella. Il Chievo con il passare del tempo è sempre più votato all’attacco e trova il gol con Giaccherini al 72’. Magnanelli poco dopo viene espulso, il Sassuolo resta in 9, sembra finita e invece al 94’ con una punizione velenosa pareggia Cassata.