David Trezeguet ha scelto il suo erede. A Roma, nel giorno della presentazione dello Store ufficiale della Juventus, rispondendo alle domande di Sky Sport, ha eletto il ventenne centravanti milanista Patrick Cutrone come suo successore, per il giocatore è senz’altro una splendida investitura: “Il mio erede tra i giovani italiani? Senz’altro Cutrone che sta facendo molto bene, ha tanta voglia di imporsi e può essere un giocatore importante per il calcio italiano che vuole tornare ai suoi livelli”.

La Champions è sfuggita in finale anche a Trezeguet, che fallì uno dei rigori nella finale con il Milan. Il francese crede che i bianconeri abbiano la possibilità di conquistare il trofeo quest’anno: “La Juve ci tiene molto alla Champions, ha aggiunto valori importanti e giocatori di livello per arrivare a questo traguardo. Non si è mai nascosta e vuole riportare la coppa a Torino”.

Trezeguet è il calciatore straniero che ha realizzato più gol con la Juventus, l’ultimo dei suoi successori Cristiano Ronaldo è ancora senza reti. Il bomber di un tempo non tanto lontano è convinto che il portoghese presto si sbloccherà e a fine stagione avrà un bottino cospicuo:

Non devo dare nessun tipo di consiglio a un giocatore come Cristiano Ronaldo, sicuramente lui è consapevole e lo s benissimo che questo è un campionato diverso da quelli che ha conosciuto in Inghilterra e Spagna. Parliamo di un giocatore straordinario, dovreste vederlo in allenamento, si sta allenando in modo determinato e prima o poi si sbloccherà. Deve capire i nuovi compagni e il nuovo sistema di gioco. Farà meno gol rispetto al passato? Deve conoscere i compagni e capire l’allenatore, ne farà parecchi.

Infine ha parlato del Pallone d’Oro, che sembra essere un affare tra Modric e Cristiano Ronaldo, ma in lizza potrebbe esserci almeno un attaccante francese campione del mondo tra Griezmann e Mbappé: