La Football Association ha punito Arsène Wenger con tre partite di squalifica e una multa di 45.000 euro per le polemiche sull'arbitraggio dopo il pareggio per 1-1 dell'Arsenal in casa del West Bromwich Albion. L'allenatore francese si è lamentato con la terna nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi e la FA lo ha punito per questo.

Arsène Wenger ha protestato per il rigore assegnato a West Brom al minuto 89, che ha portato al goal del pareggio di Jay Rodríguez. La FA aveva aperto un fascicolo per il comportamento del manager dei Gunners e ora lo ha sanzionato.

Squalifica prevedibile: Wenger nello spogliatoio dell'arbitro.

Domenica sera, dopo il match, Wenger si era introdotto nello spogliatoio dell'arbitro contestando il suo operato e nella successiva conferenza stampa aveva rincarato la dose, mettendo in dubbio la preparazione dell'intera classe arbitrale inglese. Secondo la FA "il comportamento e il linguaggio usati dal tecnico dell'Arsenal sono stati offensivi impropri" ed è arrivato il procedimento contro il tecnico francese.

In quali partite non sarà in panchina?

Arsène Wenger non sarà presente in panchina nella gara di FA Cup con Nottingham Forest, nell'incontro della Carabao Cup con il Chelsea e nella trasferta di Premier League a Bournemouth. Una gara ad eliminazione diretta, la semifinale d'andata della ex League Cup e una sfida di campionato su un campo non proprio comodo.