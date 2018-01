E adesso per Arsene Wenger si fa dura: le critiche dell'allenatore dell'Arsenal rivolte all'arbitro Dean sono diventate oggetto di una inchiesta da parte della Federcalcio britannica che potrebbe prendere provvedimenti seri nei confronti del francese. Non sarebbe la prima volta per il coach di Gunners che in passato è già incappato in diverse squalifiche inflitte dalla FA. Adesso, i toni offensivi hanno scatenato l'ira dell'associazione arbitri e la conseguente presa di posizione della Federazione.

Le critiche dopo il rigore concesso.

L'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, è stato messo sotto inchiesta dalla Football Association. Così, le dure accuse rivolte all'arbitro Mike Dean, ‘colpevole' ai suoi occhi di aver concesso un rigore inesistente al West Bromwich Albion nell'ultima partita di campionato dei Gunners porteranno il tecnico a dover rispondere davanti alla FA.

Comportamento e toni offensivi.

Secondo la Fa, infatti, "il comportamento e il linguaggio usati dal tecnico dell'Arsenal sono stati offensivi impropri". Wenger avrà tempo fino a venerdì per fornire la sua versione prima che il caso venga esaminato e lo porti davanti ad un faccia a faccia in cui può rischiare una lunga squalifica dalla panchina del club londinese.

Spirito polemico.

Il francese è ormai decano della Premier League con 811 panchine, e non è la prima volta che si trova di fronte ad una presa di posizione della FA nei suoi confronti. Wenger non ha mai perso la sua vena polemica che spesso lo ha messo nei guai e anche questa volta rischia una lunga squalifica.

La furia di Wenger.

Come è accaduto lo scorso gennaio, quando fu tenuto lontano dalla panchina per quattro turni per aver criticato con troppa foga un altro arbitro. A distanza di quasi un anno, domenica sera, dopo il match, Wenger si era introdotto nello spogliatoio del direttore di gara contestando il suo operato e nella successiva conferenza stampa aveva rincarato la dose, mettendo in dubbio la preparazione dell'intera classe arbitrale inglese.