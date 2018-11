Forse il classico malore o una fatale distrazione. Oppure il maltempo che da giorni imperversa nel Sud America. Quali siano le reali cause dell'incidente, il Perù piange la scomparsa di 7 ragazzi deceduti, insieme all'autista, in un incidente stradale che ha coinvolto il bus che trasportava la squadra di calcio studentesca sulle strade nei pressi di Rondón. Il ‘volo' mortale del pullman è stato di circa 90 metri. Il torneo a cui partecipavano le squadre Under 15 di Amazonas è stato annullato in segno di lutto.

Un autobus che trasportava una squadra di calcio studentesca è precipitato in un burrone profondo 90 metri, nei pressi di Rondón, in Perù trasformando un semplice viaggio in una tragedia mortale. Sul mezzo c'erano circa 30 persone e tra queste ben 8 hanno perso la vita. Dei sopravvissuti, 10 passeggeri si sono salvati ma non senza conseguenze: sono attualmente ricoverati nell’ospedale Virgen de Fátima di Amazonas e ben 9 sono stati considerati feriti gravi.

Tra i morti nel terribile impatto nel burrone, l’autista dell’autobus e sette ragazzi di età compresa tra i 13 e i 14 anni, tutti appartenenti ad una squadra studentesca che stavano rientrando da un incontro: “I minori — ha commentato Silvia Pessah, ministro della salute del Perù intervenuta immediatamente con comunicati ufficiali — sono già stati riconosciuti dai familiari che hanno confermato il decesso”.

Il ministro si è detto molto triste e amareggiato per quanto avvenuto anche perché al momento le circostanze della tragedia sono al vaglio di polizia ed esperti. Le cause dell’incidente potrebbero essere molteplici, anche se nei giorni scorsi si sono registrate pesanti piogge nella regione di Chachapoyas e ciò potrebbe aver causato una frana del bordo della strada coinvolgendo il pullman in transito.