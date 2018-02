Una notizia durissima, di quelle che provoca una stretta al cuore. Il mondo del calcio cileno piange la morte di 3 giovanissimi calciatori del Colo Colo, club che milita nella prima divisione. I ragazzi erano a bordo di un bus e si dirigevano in Paraguay per disputare un torneo. Quel pullman, però, non è mai arrivato a destinazione e ha terminato la propria corsa nei pressi del villaggio di Las Cuevas, quando s'è scontrato con un altro mezzo. L'impatto è stato violento – come riporta l'ufficio stampa della società sudamericana – per i 3 ragazzi non c'è stato nulla da fare: lesioni così gravi e trauma fisico hanno reso impossibile anche l'intervento immediato dei soccorsi.

E' con il cuore pieno di dolore che rivolgiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici dei bambini defunti della scuola Colo-Colo Lo Boza nell'incidente che si è verificato nel settore di Villa Las Cuevas, in Argentina. A loro va tutta la nostra vicinanza emotiva.

La ricostruzione del tragico incidente. Il veicolo che trasportava la scuola calcio di Colo-Colo ‘Quilicura Lo Boza', diretta dall'ex calciatore Mario Olguin, proveniva da Santiago e la sua destinazione era il Paraguay – come si apprende dai media argentini e cileni che raccontano i dettagli dell'episodio -. A bordo del bus viaggiavano 35 passeggeri (per lo più minori di età compresa tra 10 e 13 anni) e due assistenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pullman è entrato in collisione con un altro veicolo prima di raggiungere il tunnel del Cristo Redentore. Fatale sarebbe stato il tentativo di sorpasso effettuato dall'autista ma sulla dinamica dell'impatto le autorità stanno ancora svolgendo accertamenti. Oltre al decesso dei 3 ragazzini, ci sarebbero almeno una ventina i feriti, alcuni anche in gravi condizioni.