Nella notte buia del calcio italiano, ci sono anche i più giovani a piangere la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore anche della Nazionale italiana, gioiellino del nostro movimento sportivo. Una morte assurda, improvvisa, al momento ancora inspiegabile che ha lacerato la 27a giornata di campionato, decidendo la sospensione totale delle partite, in segno di lutto e di rispetto per i familiari del giocatore.

Tra i tanti che hanno pianto la scomparsa del giocatore, anche la Primavera del Milan, i giovani rossoneri, da sempre fucina di ottimi giocatori, tra cui appunto anche il difensore Astori che ha mosso i primi passi nel grande calcio che conta indossando i colori del Diavolo rossonero.

Agli inizi del terzo millennio un giovane Astori iniziava la sua carriera, a 14 anni, e fino alla maggiore età. Ha infatti giocato nella Primavera rossonera per 5 stagioni, dal 2001 al 2006, prima di esordire fra i protagonisti con il Pizzighettone. Il tecnico dei tempi della Primavera, Franco Baresi, e i suoi compagni di allora, Luca Antonelli, Davide Di Gennaro e Alessandro Matri con cui ha giocato nelle Giovanili rossonere e poi in prima squadra anche nel Cagliari hanno voluto tutti ricordare il capitano della Fiorentina, tragicamente scomparso all'età di 31 anni.

Tra questi, proprio l'ex capitano e stella rossonera, Franco Baresi che via social si è stretto attorno ai familiari, incredulo alla notizia. Ancor più dolorosa perché ha cresciuto a suo tempo il giovane difensore e ne seguiva la carriera oggi oramai inserito stabilmente nel panorama del calcio italiano.

Un commosso saluto che è arrivato anche da Antonelli, collega, compagno, amico di Astori che ha voluto ricordare il capitano della Fiorentina a suo modo via social network

Ora so per certo che se ne vanno sempre le persone migliori, sei stato un amico, un compagno e ti porterò sempre nel cuore.. se ho questa testa pelata è per colpa tua!! hai tagliato tutti i miei boccoli!! Ora proteggi le tue principesse e la tua famiglia da lassù.. non dimenticarti di noi, noi non lo faremo.. ciao Astorello, ciao AMICO mio!! ❤️TI VOGLIO BENE