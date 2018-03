Non è coinvolto in alcun modo nell'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti ma Nicola Berti – ex centrocampista dell'Inter e della Nazionale, è stato denunciato per favoreggiamento. il nome dell'ex mediano nerazzurro – oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo – è emerso nell'ambito del filone d'indagine condotto dalla Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina. Un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Matteo Centini e ha avuto come conseguenza diretta 8 arresti e 4 denunce, fra le quali appunto quella che fa riferimento Berti, oggi 50enne e da circa vent'anni residente a Piacenza. Quanto all'identità delle persone finite in cella, in attesa di ulteriori informazioni, si sa che in parte sono stranieri mentre altri sono italiani residenti in altre città oltre Piacenza.

Posizione marginale. In base a quanto si è appreso da fonti giudiziarie il ruolo di Berti nell'inchiesta sarebbe marginale. E allora perché la sua figura è finita nei fascicoli della Procura? Qual è l'addebito che viene contestato al calciatore? Una collaborazione ‘scarsa' nel corso delle indagini, ma non ci sono elementi per definirlo coinvolto a pieno titolo nell'inchiesta sul traffico di droga. Gli otto arrestati sono in parte piacentini, in parte stranieri e in parte altri italiani residenti in altre città.

La carriera di Berti. Nato a Salsomaggiore Terme (Parma) il 14 aprile del 1967, è cresciuto nelle giovanili del Parma (dal 1982 al 1985) e conquistato la promozione in serie B nella stagione 1983/1984. Nell’estate del 1985 passa alla Fiorentina dove gioca per in 3 stagioni ma è nel 1988 che la sua carriera ha una svolta: passa all’Inter e vi resta per 10 anni vincendo 1 scudetto (1988/1989), 1 Supercoppa italiana (1989), 2 coppe UEFA (1990/1991, 1993/1994). Berti ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana partecipando ai Mondiali del 1990 e 1994. Dopo l'addio all'Inter è stato al Tottenham, all'Alaves e poi ha chiuso la carriera con gli australiani del Northern Spirit.