La popolarità a volte fa brutti scherzi. Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più conosciuti al mondo, è con Messi il miglior calciatore al mondo, è uno dei migliori di sempre ed ha un numero infinito di tifosi personali che lo seguono anche sui social. Il rovescio della medaglia però c’è e questa volta, ovviamente suo malgrado, l’attaccante della Juventus finisce in copertina per una curiosa vicenda extra-calcistica. A Marsiglia i gendarmi hanno sequestrato mezzo chilo di cannabis imballata e impacchettata, sopra quegli oltre cinquecento grammi di hashish c’erano un paio di foto di Cristiano Ronaldo.

Sequestro di cannabis, sul pacchetto c’è una foto di CR7

L’attaccante portoghese ha tanti tifosi anche in Francia, su questo c’erano pochi dubbi, ma la certezza la si è avuta leggendo le pagine de ‘Le Matin’ che ha raccontato una notizia davvero estremamente particolare. La gendarmeria del comune di Marsiglia su ordine della prefettura del Bouches-du-Rhone, nei giorni scorsi, ha sequestrato mezzo chilo di cannabis. Fin qui una notizia non particolarmente clamorosa. Ma il quotidiano francese dando quella notizia ha diffuso le immagini del sequestro, perché il trafficante di hashish aveva stampato delle foto di Cristiano Ronaldo, in cui lo si vede ritratto con la maglia numero 7 della Juventus con le braccia sui fianchi e lo sguardo verso la sua sinistra, su quella partita di cannabis.

Cristiano Ronaldo simbolo di alta qualità

In Francia sostengono che l’immagine di Cristiano Ronaldo su quella partita di stupefacenti sia stata stampata dai produttori per far capire agli acquirenti che l’hashish era di alta qualità. Lo spacciatore trentenne dopo l’arresto è stato posto in custodia cautelare e sarà processato a fine gennaio per possesso di 517 grammi di cannabis e 50 grammi di cocaina.