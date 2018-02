Pamela o Pamelà. In Francia, a Marsiglia dove ha scelto di vivere col suo compagno più giovane di 18 anni, la bionda (ex) bagnina ha ritrovato sé stessa, l'amore, la vita soprattutto ha fermato l'incedere del tempo che le corre incontro come faceva sulla spiaggia di Baywatch. Morbida, sensuale, sorridente… quasi ti viene voglia di far finta d'annegare perché se a salvarti è la bella Anderson anche il naufragar può essere dolce nonostante l'età l'abbia proiettata negli ‘anta' e qualche ruga faccia capolino. Per una volta, però, è stata lei a lanciare il segnale di Sos. E' stata lei ad aggrapparsi al salvagente per tenersi a galla in quel gorgo (la menopausa) che arriva come una tempesta a squassare l'orologio biologico di una donna.

Chi è stato il prode cavaliere che s'è gettato tra i flutti a salvarla? Si chiama Adil Rami, ha 32 anni, di mestiere fa il calciatore (a Milano, sponda rossonera, lo ricordano bene), ha un fisico da fotomodello e l'appeal giusto. Alto, moro, spalle larghe, addominali scolpiti: non c'è pericolo che la ‘tartaruga' di giri al contrario a giudicare da come sono torniti i suoi muscoli. Un ‘fustacchione' oppure un ‘toyboy' (questione di sfumature), il miglior elisir di lunga vita che la Anderson potesse sorbire per lenire i sintomi più fastidiosi: sbalzi d'umore, vampate di calore e quel ‘mio Dio come sono brutta' che si riflette nello specchio ogni santo giorno. "A Malibu mi sentivo sola e così ho deciso di trasferirmi in Francia – ha raccontato al Daily Mail -. Abbiamo una vita meravigliosa, sana e semplice". Tutto sparito otto mesi fa, quando è iniziata la relazione con il giocatore. Perché la vita può ricominciare a 50 anni, anche se hai 3 mariti (e altrettanti divorzi alle spalle) e 2 figli ventenni.

"Lui non parla molto bene l'inglese, io non parlo molto bene il francese, ma ci capiamo con il linguaggio del corpo", racconta Pamela al Daily Mail ricordando come il peggio sia passato. Questione di feeling e di sguardi, così Pamela Anderson parla della sua intesa chimica con Rami, conosciuto a Gran Premio di Monaco nello scorso mese di maggio. Un colpo di fulmine, la classica freccia scoccata da Cupido… di quelle che rende ciechi e tutto bellissimo. "Lui dice che sono una aliena e non crede che io abbia 50 anni – ha aggiunto Pamela – mi dice sempre che devo mostragli la mia patente. E io a casa non indosso mai i pantaloni della tuta". C'est l'amour. C'est la vie di un sex symbol senza età.