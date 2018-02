Il Mondiale 2018 si avvicina sempre più e in Russia, dove stanno organizzando tutto in modo certosino, l’avvicinamento procede anche con tanti eventi. A Mosca in questi giorni ci sono tanti ex grandi calciatori che si stanno sfidando nella Legends Cup, un mini torneo di calcio a 6 in cui possono scendere in campo solo coloro che hanno superato i 35 anni, tra di essi c’è anche Francesco Totti. E l’ex capitano della ‘Magica’ ha deliziato anche in Russia segnando un paio di bellissimi gol.

La magica doppietta di Totti nella Legends Cup

Totti si è ritirato dal calcio otto mesi fa, ma il suo talento e la sua classe sono eterni. Giocando nella Legends Cup, naturalmente con la maglia numero 10 sulle spalle, il quarantunenne ha segnato un gol bellissimo, un gol dei suoi. Totti ha calciato una punizione da favola, potentissima e naturalmente precisissima. Il pallone è finito all’incrocio dei pali. Fermo il portiere avversario. Per non farsi mancare nulla Totti ha poi anche realizzato la propria doppietta personale, e anche questa marcatura è stata pregevole. Il tocco è sempre magico, la conclusione di destro a fil di palo è precisa e il pallone finisce lentamente in porta.

Gli ex calciatori in campo in Russia

Con Totti hanno giocato, rappresentando l’Italia, tanti ex calciatori importanti, molti di questi hanno vestito anche loro la maglia giallorossa, come Del Vecchio, Di Livio, Di Biagio, atteso dalla panchina azzurra, Cassetti e Fuser. Tante le stelle del passato anche nelle altre squadre. Ci sono altri ex romanisti come Candela e Aleinichev, l’ex laziale Mendieta, il Pallone d’Oro del 1994 Stoichkov, Govou, Ltimanen, i gemelli De Boer, Duff, Pletikosa, Kuranyi e Maniche. Domani sono in programma le tre finali. E l’Italia con un Totti in grande spolvero può anche pensare di ottenere il successo nella Legends Cup.