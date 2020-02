Francesco Totti continua a regalare spettacolo nel Calcio a 8. Giocate da campione, ma non solo: nell'ultima partita tra la sua squadra, il Totti Sporting Club e il Frosinone, l'ex capitano della Roma si è reso protagonista di un colpo proibito nei confronti di un giocatore avversario. Il Pupone ha allargato troppo il braccio, colpendo il calciatore ciociaro che ha rimediato poi un taglio all'altezza dello zigomo. Pronte le scuse di Totti, anche se gli animi sono accesi, soprattutto tra le due panchine.

Totti, gomitata ad un avversario nel match di Calcio a 8 tra Totti Sporting Club e Frosinone

Francesco Totti fa sul serio anche nel campionato di Calcio a 8. L'ex numero 10 giallorosso, uomo simbolo della Totti Sporting Club, si è reso protagonista nelle prime uscite di questa nuova avventura, di giocate e gol molto belli. Nell'ultima sfida contro il Frosinone, giocata alla Longarina, il Pupone ha dimostrato ancora una volta che la voglia di vincere e lottare è quella dei tempi migliori. Totti infatti ha rifilato un colpo proibito ad un avversario, rischiando di far scatenare un parapiglia.

Totti, colpo al volto di Iannuccillo che riporta una ferita allo zigomo

Totti, ovviamente marcato a vista dagli avversari, ha perso la pazienza. In occasione di un contrasto con Iannuccillo del Frosinone, la grande gloria capitolina ha allargato troppo il braccio, finendo per colpire l'avversario all'altezza dello zigomo. L'ex Roma si è subito scusato con l'avversario, mentre i giocatori ciociari protestavano con l'arbitro chiedendo la sua espulsione. Anche tra le panchine gli animi si sono accesi, con la situazione che fortunatamente non è degenerata. Lo stesso Totti si è assicurato sulle condizioni di Iannuccillo, che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha riportato una ferita all'altezza del volto.