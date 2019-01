Harry Kane ha fatto 28. Un numero speciale per il bomber del Tottenham e della nazionale inglese che ha segnato almeno una rete a tutte le avversarie incontrate fino ad oggi in Premier League. Un primato assoluto, laddove non sono riusciti a spingersi altri campioni di caratura internazionale, come Aguero, Andy Cole o Henry. E per questo, gli Spurs lo hanno omaggiato con un video che ritrae le 28 prime volte del bomber.

Un video che racchiude la grandezza di Harry Kane, uno dei migliori attaccanti che l'Inghilterra abbia mai avuto. Un giocatore ‘pesante' dalle reti decisive e soprattutto di una continuità impressionante. Ad oggi, con l'ultima realizzazione contro il Cardiff, ha ‘timbrato' il cartellino punendo almeno con un gol, ogni avversaria fin qui incontrata sul cammino del Tottenham.

L'omaggio degli Spurs

L'elenco è impressionante, il tutto in un arco di tempo limitatissimo: dal 2014 ad oggi. In quattro stagioni di Premier, tutte le difese avversarie si sono inchinate a Kane. Così, il Tottenham ha regalato al proprio campione un video speciale, una vera e propria compilation che raccoglie i suoi primi gol segnati contro ciascuna delle squadre affrontate.

Tutti in fila, dietro all' "uragano"

Kane con il sigillo contro il Cardiff ha fatto filotto: 100%, 28 avversarie su 28. Superando tutti i precedenti campioni che hanno calcato l'erba dei campi della Premier. L'ultimo a capitolare sono stati il francese Thierry Henry (97,1%, 34 gol su 35 squadre incrociate) e l'argentino Aguero (96,9%, 31 su 32). Più staccati ecco Andy Cole (95%, 38 su 40) e Alan Shearer (94,9%, 27 su 29), Chris Armstrong (93,8%, 30 su 32) e Jermain Defoe (92,5%, 37 su 40) fino a Robin van Persie (91,7%, 33 su 36).

Il re dei marcatori in Premier

A soli 25 anni, Harry Kane è considerato un vero fenomeno a livello mondiale, con numeri da circo: 159 centri in 242 gare ufficiali con gli Spurs, capocannoniere della Premier League nel 2016 (25 gol) e nel 2017 (29 reti) e attualmente primo nell'attuale. Unica pecca? Non avere mai alzato alcun trofeo di squadra.