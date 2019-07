"La peggiore notte della mia carriera". Così ha definito la finale di Champions League 2018/2019 persa con il Liverpool a Madrid il manager del Tottenham, Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino, da sempre molto equilibrato nel giudicare il rendimento e la crescita dei suoi, è tornato a parlare della gara disputata al Wanda Metropolitano lo scorso 1 giugno contro i Reds di Jurgen Klopp in un'intervista allo Standard:

È stato il momento peggiore della mia carriera. Sono andato a casa e non sono uscito per 10 giorni. Dopo la sconfitta avevo bisogno di tornare a casa, il giorno dopo sono andato in treno da Madrid a Barcellona. Lì ci sono rimasto 10 giorni e non volevo più andarmene.