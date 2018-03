Incerottato, ma soddisfatto. Si può definire così lo spogliatoio della Juventus a pochi giorni dalla delicata sfida di Champions in casa del Tottenham. Tanti i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri che però non può che essere ottimista, dopo la vittoria in extremis sulla Lazio e la successiva sconfitta della capolista Napoli con la Roma. Un'iniezione di fiducia in vista del confronto con gli inglesi, favoriti secondo i bookmakers dopo il 2-2 conquistato in rimonta a Torino.

Le quote di Tottenham-Juve, bianconeri sfavoriti.

Le quote su Tottenham-Juventus, confermano che è la squadra di casa a giovare dei favori del pronostico. Una vittoria degli Spurs è quotata infatti 2.20, mentre quella dei bianconeri 3.60, come evidenziato da superscommesse.it. Puntare sul pareggio, nella migliore delle occasioni, pagherebbe invece 3.55 volte l’importo giocato. Dopo il 2-2 dell'andata dunque è la formazione di Pochettino quella ad avere più chance di quaificazione secondo i bookmakers

Le scommesse sul risultato esatto di Tottenham-Juve.

La quota più alta relativa alle scommesse sul risultato esatto, è quella che fa riferimento ad una vittoria dei bianconeri per 4-0, o per 4-2. In caso di nuovo 2-2 come quello del match di Torino, le agenzie pagherebbero fino a 15 volte l'importo giocato. Buone anche le quote relative ad un 2-0 in favore della Vecchia Signora dato a 19, mentre lo 0-1 è quotato 10. La scommessa che pagherebbe meno è quella relativa al risultato di 1-1 che permetterebbe al Tottenham di accedere ai quarti di Champions.

Higuain sì, Higuain no. Il principale dubbio di formazione di Allegri.

Il principale dubbio di formazione in casa Juventus, alla vigilia del match contro il Tottenham in programma mercoledì 7 febbraio alle ore 20.45 (diretta tv in chiaro su Canale 5) riguarda Gonzalo Higuain. Decisivo l'esito degli allenamenti odierni per il Pipita, out contro l'Atalanta e a Roma per un problema alla caviglia. Nella giornata di ieri si è allenato a parte, a conferma che il dolore è diminuito. Le sensazioni in ottica convocazione sono positive, anche se ovviamente l'argentino è destinato ad accomodarsi in panchina a Wembley, con Allegri che spera di puntare su di lui almeno per uno spezzone di partita.

In che ruolo giocherà Dybala contro il Tottenham. Dipende da Mandzukic.

Chi sta bene, sia fisicamente che moralmente è senza dubbio Paulo Dybala. La Joya contro la Lazio ha ritrovato condizione e un gol pesantissimo, che ha restituito di fatto il "gioiello" bianconero ai suoi tifosi. Contro il Tottenham, il numero 10 sarà sicuramente in campo, anche se bisognerà capire in che posizione. Con Douglas Costa potrebbe giocare alle spalle di Mandzukic nel tridente bianconero, ma in caso di forfait del croato potrebbe, con Higuain ai box, muoversi da falso nueve con una coppia brasiliana a supporto, ovvero Douglas e Alex Sandro.

Così in campo a Wembley per il ritorno degli ottavi di Champions.

Oltre a Higuain dunque dubbi anche su Mandzukic acciaccato per un affaticamento ai flessori della gamba sinistra. Il croato dovrebbe stringere i denti come Benatia che ha accusato fastidi muscolari nel match dell'Olimpico ma scenderà in campo con il Tottenham, con Chiellini al suo fianco. Sulle corsie ancora out De Sciglio, con Lichtsteiner e Alex Sandro nelle vesti di terzini. Nessuna novità in mediana, con il miglior trio possibile per Allegri, ovvero Khedira, Pjanic ed Eriksen. Per gli Spurs, assente lo squalificato Aurier che sarà sostituito da Trippier. Niente da fare anche per Alderweireld, che sarà rimpiazzato da Sanchez.

Le probabili formazioni di Tottenham-Juventus.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.