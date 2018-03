I dolori del giovane Max sono tutti per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida di Wenbley contro il Tottenham dopo il rocambolesco 2-2 all'Allianz Stadium fa tremare i polsi ai tifosi bianconeri che dovranno vincere per evitare qualsiasi di qualificazione. Un compito delicatissimo contro gli Spurs di Pochettino e ancor più complicato dai problemi di formazione che il tecnico juventino deve affrontare.

Tanti i giocatori fuori forma, molti i problemi di formazione e di rosa da portarsi a Londra nella convinzione che possano fare bene e all'occorrenza dare il proprio contributo. Perché Allegri lo sa: in queste sfide chi solo è al cento per cento può permettersi di scendere in campo. E oggi la Juventus conta diversi giocatori fuori forma per diversi motivi.

La Champions non attende.

Le scelte di Allegri.

Tra tutti, chi tiene maggiormente sulle spine è ovviamente Gonzalo Higuain. L'argentino non è più al centro dell'attacco da un paio di partite e per Allegri – ma anche per la squadra – non è un problema da poco. La Juventus ha alternative più che valide ma la voglia e il senso del gol del Pipita al momento non hanno eguali in rosa.

A Wembley solo chi è in forma.

Contro la Lazio l'argentino è rimasto a riposo in panchina e Allegri non lo ha rischiato nemmeno nei minuti finali, nemmeno su un risultato che non era soddisfacente. Nemmeno davanti ai problemi fisici di Mandzukic. Il Pipita è rimasto a guardare, per poi gioire del tocco di classe di Paulo Dybala a tempo scaduto.

I problemi nell'attacco bianconero.

Il mistero Higuain.

La Joya ha tolto le castagne dal fuoco bianconero ma appare più un placebo temporaneo sotto porta dove la Juventus ha necessità di avere tutte le sue bocche da fuoco in perfetta forma fisica. Invece, ad oggi, Higuain resta un punto di domanda: contro il Tottenham giocherà quasi sicuramente ma è da capire in che condizioni.

I problemi di Mandzukic.

Poi ci sono i problemi fisici di un altro scudiero di Allegri, Mandzukic, già non in perfette condizioni con la Lazio e uscito a gara in corso per evitare ulteriori guai. Il croato non è un mistero che rappresenta il punto di riferimento del tecnico bianconero e anche lui sarà molto probabilmente del match di Wembley.

La probabile Juve di Wembley.

Higuain con i problemi alla caviglia, De Sciglio che si allena a parte durante la settimana, Mandzukic che lamenta dolori ai flessori. Allegri studia le mosse su queste tre pedine, dovendo decidere nella giornata odierna cosa fare: potrebbe rilanciare il 4-3-3 con Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro davanti a Buffon. Khedira, Pjanic, Matuidi a centrocampo. Davanti Douglas Costa, Dybala e uno tra Mandzukic e il Pipita.