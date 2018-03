Quella tra Tottenham e Juventus, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà una gara cruciale per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni: la squadra di Mauricio Pochettino in Premier League sta lottando per i primi quattro posti, e la concorrenza è molto agguerrita, mentre quella di Massimiliano Allegri è a un punto dal Napoli, con una gara da recuperare, e si è presa la finale di Coppa Italia la settimana scorsa. Il primo round all'Allianz Stadium si è concluso con il risultato di 2-2 con i bianconeri che si sono fatti recuperare dal doppio vantaggio e ora dovranno tentare l'impresa a Wembley per non chiudere il percorso in Champions League subito dopo la fase a gironi. C'è un dato va che potrebbe preoccupare il club campione d'Italia in carica: l’83% delle squadre che hanno pareggiato 2-2 in trasferta nella partita d’andata della fase a eliminazione diretta di Champions League hanno passato il turno (10 su 12).

Juve perdente solo una volta negli ultimi 7 scontri diretti.

C'è grande differenza tra la Juventus e il Tottenham a livello internazionale visto che i bianconeri hanno raggiunto la finale di Champions League in due delle ultime tre edizioni mentre il miglior risultato della storia degli Spurs è arrivato ai quarti di finale solo in un’occasione finora e risale alla stagione 2010/11. La squadra di Massimiliano Allegri ha perso solo una partita degli ultimi sette incontri esterni nella fase a eliminazione diretta di Champions League (3V, 3N) e nelle ultime tre gare è riuscita a tenere anche la porta inviolata.

In occasione della gara d'andata il Tottenham è diventato la prima squadra a recuperare una partita con due goal di svantaggio allo Stadium (dal 2011) tuttavia la squadra di Pochettino ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sei sfide di Champions League a Wembley quindi i bianconeri possono cercare di lavorare sulla fase difensiva non proprio eccellente degli Spurs.

Higuain, i gol importanti e l'infortunio.

L'uomo più in forma della Juventus ha dovuto fare i conti un infortunio nel derby col Toro ma per una gara cruciale come quella di Wembley Gonzalo Higuain non potrà stare fuori viste le cifre nelle ultime apparizioni europee: il Pipita ha segnato quattro reti nelle sue ultime quattro presenze nella fase a eliminazione diretta di Champions League, il doppio di quelli realizzati nelle precedenti 24.

Tottenham anc0ra imbattuto in Champions.

Dall'altra parte della barricata c'è il Tottenham, squadra organizzata che gioca un bel calcio e con Barcellona e Liverpool è una dei tre club ancora imbattuti in questa Champions League. Gli Spurs hanno vinto le ultime quattro partite di Champions League disputate a Wembley, la sua striscia interna più lunga nella competizione in corso, segnando tre goal in ognuna di queste sfide. Un segnale da tenere in considerazione per i bianconeri? Allegri è consapevole della forza degli avversari ma è convinto che i suoi possano metterli in difficoltà.

È Harry Kane l'uomo da temere.

Manco a dirlo, Harry Kane è l'uomo che la difesa della Juventus dovrà tenere d'occhio visto che il centravanti britannico ha preso parte attiva al 53% dei goal del Tottenham in questa Champions League con sette reti e due assist. Il numero 10 del club londinese ha realizzato nove reti nelle sue prime nove presenze di Champions e, numeri alla mano, è il più veloce calciatore ad aver raggiunto quota nove centri nella competizione europea più importante.