Ristoranti, lounge bar e street food all'interno dell'impianto. Un giro di affari da 800mila sterline a partita quello del nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium, che permette agli Spurs di incrementare notevolmente i ricavi stagionali. Oltre ai proventi dei biglietti, che la società incassa interamente (essendo lo stadio di sua proprietà), secondo quanto riporta il Sun, l'hospitality del Tottenham genererebbe un surplus annuale di 17,6 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro, divisi nelle 19 gare casalinghe di Premier League e le (minimo) 3 di Champions.

Merito di quanto offerto ai tifosi attraverso gli altri servizi, come il birrificio per le birre artigianali all’interno dello stadio o il bar Goal Line, con un bancone lungo quanto tutta la linea di fondo campo. E non è tutto: nella prossima stagione, all'interno dello stadio sarà aperta anche una discoteca.

Il Tottenham Hotspurs Stadium: capienza, curiosità e tempi di costruzione

Ci ha messo circa due anni a nascere, ma ne è valsa la pena. Costato oltre un miliardo di euro, il Tottenham Hotspurs Stadium ha una capienza di 62mila posti, che lo rendono il secondo stadio più grande della Premier League dopo l'Old Trafford. La casa dello United può infatti ospitare quasi 75mila tifosi. L'impianto è polifunzionale: ciò significa che potrà ospitare anche gare di football americano e incontri di boxe: il manto erboso è mobile e sotto al prato c’è una struttura in sintetico. Per rimuovere il fondo in erba è possibile azionare i 68 motori che, percorrendo un sistema di binari, sono in grado di spostare letteralmente il terreno di gioco.

Il confronto (impietoso) con l'Italia

Finché si resta nei confini inglesi, il paragone resta possibile. L'hospitality del Manchester City permette al club dello sceicco Al Mubarak di incassare 173mila sterline per ogni gara casalinga disputata. Meno di un quarto dei ricavi del Tottenham. Ma spostandoci in Italia, il confronto non regge. La società che guadagna di più dallo stadio è la Juventus, proprietaria dell'Allianz Stadium. Ma, secondo l'agenzia Deloitte (che ha analizzato i dati relativi alla stagione 2017-2018), i bianconeri riescono a portare a casa "solo" 51 milioni di euro all'anno, ma includendo nel calcolo i ricavi derivati dalla vendita dei biglietti.

La classifica dei ricavi da stadio

Il club di Agnelli è tredicesimo in questa classifica. All'ottavo posto il Tottenham, che con i proventi del vecchio White Hart Lane portava a casa 85,2 milioni a stagione, facendo registrare un aumento di oltre il 60% rispetto alla stagione precedente. Primo posto incontrastato per il Barcellona: il Camp Nou frutta ai blaugrana ben 144,8 milioni annui.