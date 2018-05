Harry Kane è uno dei centravanti più forti al mondo, è cresciuto nel Tottenham, è diventato il simbolo degli Spurs, con cui ha vinto due volte la classifica dei cannonieri e spera di confermarsi anche in Russia. Il bomber è un grande obiettivo di mercato del Real Madrid, la trattativa ancora non è nata e per il Tottenham non nascerà nemmeno se arriverà un’offerta mostruosa. Ma forse prima o dopo qualcosa potrebbe cambiare. Perché in casa i londinesi hanno trovato un ragazzino che fenomenale, il suo nome è Reo Griffiths che a 18 anni è già sbocciato.

Che fosse forte lo si sapeva da qualche anno, ma in questa stagione Griffiths è esploso, agli ordini di Scott Parker, ex centrocampista che guida la squadra Under 18 del Tottenham. Il baby bomber in questa stagione ha realizzato 27 gol in 20 partite, da solo ha realizzato esattamente la metà delle reti di tutta la squadra. Il poker rifilato all’Arsenal, nel ‘North London derby’ sempre sentissimo a tutti i livelli, è stata la ciliegina sulla torta di un’annata formidabile.

Gran fisico, velocissimo e un senso del gol eccezionale. Griffiths è un giovane che pare già completo, l’anno prossimo sarà nell’Under 23 degli Spurs e forse avrà la chance di giocare anche con la squadra di Pochettino. Insomma il futuro non è proprio adesso, ma la successione forse potrà arrivare nel giro di un paio d’anni. Ma il futuro del giovane attaccante è ancora tutto da scrivere. Perché un contratto vero e proprio ancora non lo ha firmato con il Tottenham Griffiths, che è un obiettivo dichiarato del Lipsia, che come d.s. ha Paul Mitchell, ex talent scout degli Spurs, e piace pure al Liverpool, che al Chelsea soffiò il giovane attaccante Solanke, leader della squadra che ha vinto il Mondiale Under 20 lo scorso anno e che spesso è stato utilizzato da Klopp anche in Champions.