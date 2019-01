Torino, problemi per Vidal: pignorate quattro case per un debito non pagato

Il Tribunale del capoluogo piemontese, dopo l’ultimo avvertimento spedito poche settimane prima della fine dell’anno, ha dato mandato a procedere per il pignoramento di quattro immobili situati a Moncalieri. La decisione del giudice è arrivata dopo la fine del processo per un debito di Vidal nei confronti di un’agenzia viaggi di Torino.