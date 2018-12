La settima scorsa Walter Mazzarri ha fatto preoccupare tutti ma il peggio sembra essere passato. Il tecnico del Torino è stato colpito da un malore che lo aveva costretto a fermarsi e gli aveva impedito di seguire la sua squadra nella trasferta di campionato a Cagliari nel Monday Night della giornata numero 13 ma ora l’allenatore di San Vincenzo si è regolarmente ristabilito e potrà andare in panchina già nella prossima partita. Mazzarri ha superato bene il periodo di riposo necessario e dopo un check-up completo in una clinica di Milano ha ricevuto il dai medici e potrà tornare a sedere in panchina: sarà proprio lui a guidare i granata nella prossima sfida contro il Genoa all'Olimpico di Torino.

La commozione di Mazzarri

Sono state tante le dimostrazioni di affetto nei confronti dell’allenatore del Torino, che è intervenuto in conferenza stampa per ringraziare quanti gli hanno mandato un pensiero in questi giorni ed è apparso particolarmente emozionato: