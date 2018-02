Squalifica ridotta per Walter Mazzarri. Il Torino avrà il suo allenatore in panchina per il derby di domenica 18 febbraio allo stadio "Grande Torino" contro la Juventus. La società granata aveva presentato ricorso per la decisione che era stata presa dal Giudice Sportivo nei confronti del tecnico di San Vincenzo e la Corte sportiva d'Appello nazionale della FIGC ha parzialmente accolto il ricorso del club, riducendo di una giornata la squalifica del tecnico. Parzialmente accolto anche il ricorso che riguardava il direttore sportivo del Toro, Gianluca Petrachi, che "limita la sanzione alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018".

La decisione iniziale e il ricorso.

Walter Mazzarri era stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione subita contro la Sampdoria "per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni gravemente offensive, reiterando, all'atto dell'allontanamento, tale atteggiamento nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa, peraltro indirizzata a tutti gli Ufficiali di gara".

La Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha comunque soltanto parzialmente accolto il ricorso che chiedeva la totale eliminazione della squalifica e dell'ammenda di 5000 euro, quest'ultima confermata.

Salta solo l'Udinese, con la Juve ci sarà.

Di fatto Mazzarri non vedrà dalla panchina solo la sfida con con l'Udinese e tornerà in panchina a dare le sue indicazioni per la sfida contro la Juventus, in quello che si prospetta come un derby davvero scintillante, in programma allo stadio ‘Grande Torino' domenica 18 febbraio alle ore 12:30.