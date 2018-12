L’avvicinamento al derby di Torino non è agevole e si può dire che non è affatto il migliore possibile. Perché le frange più focose delle due tifoserie hanno iniziato a sfidarsi a colpi di striscioni orrendi. Hanno iniziato quelli della Juventus che hanno messo alcuni manifesti offensivi in città: “Granata tornate nelle fogne”, hanno risposto i granata con uno striscione esposto nei pressi dello Stadium: “Juventus Football Clan”.

Le offese dei tifosi della Juventus a quelli del Torino

Il derby di Torino numero 197 non è ancora iniziato e le schermaglie tra le due tifoserie hanno già preso il là. In città non sono ovviamente passati inosservati i manifestini che la parte bianconera ha ‘dedicato’ a quella granata. Le foto sono diventate popolarissime grazie ai social e l’indignazione è stata enorme. Ritratti come un topo con la maglia granata numero 12, un numero ritirato da diversi anni e assegnato mi modo simbolico alla Curva Maratona, i tifosi del Toro vengono buttati giù in buco, la fogna, dalla mano di un tifoso bianconero. Davvero un manifestino di cattivissimo gusto.

in foto: Lo striscione offensivo dei tifosi juventini nei confronti di quelli del Toro.

Lo striscione del Toro: ‘Juventus Football Clan’

La risposta granata è arrivata rapidamente. Dopo topi e le fogne è arrivata la mafia. Nella notte tra venerdì e sabato è stato esposto dai tifosi del Toro uno striscione che non lascia molti interpretazioni. Non lontano dall’Allianz Stadium, la casa dei bianconeri, si è visto uno striscione con scritto: ‘Juventus Football Clan’. Sfondo bianco e inchiostro granata, la firma del tifo del Torino. La Questura allarmata ha predisposto un piano per il derby, ci saranno oltre cinque agenti delle forze dell’ordine all’Olimpico Grande Torino, dove stasera si disputerà il match tra granata e bianconeri. Il botta e risposta iniziato in città sta proseguendo sui social a colpi di sfottò e parole dure, la tensione sarà altissima nel derby.