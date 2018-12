La sconfitta nel derby con la Juventus, con tanto di polemiche sulla Var, e poi una brutta sorpresa quando ha fatto ritorno a casa. E' stato un week-end da dimenticare per Tomás Rincón, centrocampista venezuelano del Torino. Cosa gli è successo? Nulla di preoccupante per la sua salute ma, aperta la porta di casa, ha trovato una brutta sorpresa: i ladri s'erano introdotti nella sua proprietà per fare razzia di qualsiasi cosa avesse valore, dagli effetti personali fino ad alcuni trofei vinti in carriera e a oggetti costosi come orologi di lusso. ‘El general' (è il soprannome che i tifosi sudamericani gli hanno dato) null'altro ha potuto fare che prendere atto dell'accaduto e avvertire le forze dell'ordine.

Il colpo s'è rivelato proficuo per i malviventi che hanno trafugato refurtiva per diecimila euro, forse meno rispetto a quanto immaginassero considerato il bottino di un precedente furto avvenuto in un'altra abitazione che si trova nella stessa zona del calciatore granata. Qualche mese (ad agosto) prima in via della Rocca, dove risiede l'ex mediano del Genoa e della Juventus, ignoti avevano compiuto un altro blitz nell'appartamento di un manager in pensione – ne dà notizia Torino Today -. Allora, però, il colpo fu più ricco riuscendo a sottrarre valori per circa centomila euro.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere che vedono nel mirino calciatori: protagonisti loro malgrado delle ‘attenzioni' dei malviventi negli anni scorsi sono stati anche tesserati della Juventus. Paul Pogba nel 2015 trovò l'appartamento ripulito: il furto avvenne in occasione di una trasferta dei bianconeri a San Siro, la polizia rilevò che chi si era introdotto nell'abitazione del francese era riuscito a non far scattare l'allarme. Pavel Nedved ritrovò svaligiata la villa che abita alla Mandria, in una zona non troppo distante da quella del presidente della Juventus, Andrea Agnelli.