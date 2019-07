È già tempo di fare sul serio per il Torino. Primo impegno ufficiale per la formazione di Walter Mazzarri che oggi 25 luglio alle 21, affronterà il Debrecen, nella sfida valida per il secondo turno preliminare dell'Europa League 2019/2020. Un confronto che non si giocherà allo stadio Olimpico di Torino, momentaneamente inagibile per questioni legate ai concerti, ma al Moccagatta di Alessandria. Fondamentale per i granata mettere in discesa il discorso qualificazione, anche se bisognerà fare attenzione agli ungheresi che hanno già eliminato gli albanesi del Kukesi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Torino-Debrecen, preliminare Europa League. Quando e dove si gioca

Torino-Debrecen è la partita d'andata del secondo turno dei preliminari dell'Europa League 2019/2020. La formazione granata ha acquisito il diritto di partecipare alla seconda competizione continentale, dopo l'esclusione del Milan (che ha permesso alla Roma, di partire direttamente dalla fase a gironi). Gli uomini di Mazzarri se la vedranno contro gli ungheresi, reduci dal successo nel turno precedente sugli albanesi del Kukesi, nel match in programma oggi 25 luglio a partire dalle 21. A causa dell'inagibilità dello Stadio Olimpico di Torino legata ai concerti, Torino-Debrecen si giocherà al Moccagatta di Alessandria. Il match di ritorno è in programma il 1° agosto in terra ungherese. In caso di superamento del turno, il Toro se la vedrà con la vincente di Shakthtyor Soligorsk o Esbjerg

Dove vedere in tv e streaming Torino-Debrecen

Sarà dunque il Torino la prima squadra italiana a scendere in campo per un impegno ufficiale nella stagione 2019/2020. Grande curiosità per la sfida d'andata del secondo turno preliminare d'Europa League contro il Debrecen per i granata. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati in tv su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno. L'emittente satellitare, garantirà anche la possibilità di seguire il confronto in streaming (solo agli abbonati), grazie all'app SkyGo.

Torino-Debrecen, le ultime notizie sulle formazioni

Quello che scenderà in campo contro il Debrecen, sarà un Torino senza volti nuovi. Nell'andata del secondo turno preliminare d'Europa League, Walter Mazzarri spera che i suoi ragazzi non accusino il peso della preparazione fisica estiva, al cospetto di una squadra sulla carta meno competitiva, ma reduce dalla doppia sfida contro il Kukesi (3-0 all'andata, 1-1 al ritorno) e dunque con una condizione migliore. Il Torino dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3 con Berenguer e Iago Falque ai fianchi di Belotti, e Zaza carta a sorpresa da schierare a gara in corso (potrebbe anche essere lanciato dal 1′ al posto di Berenguer, in tandem con il "Gallo"). 4-4-2 per i magiari, con Szécsi e Trujić tandem offensivo.

Le probabili formazioni di Torino-Debrecen