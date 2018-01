Il Torino riparte da Walter Mazzarri. Archiviato il girone d'andata con 25 punti e il pareggio interno con il Genoa, al quale è seguita anche la sconfitta nel derby di Coppa Italia con la Juventus, la società granata ha dunque preferito interrompere il rapporto con Sinisa Mihajlovic e richiamare in patria l'ex manager del Watford.

Dopo la firma del tecnico livornese, Urbano Cairo ha così spiegato la sua decisione, in un intervento telefonico concesso a Sportitalia: "Non ero contento dei risultati della squadra: troppo discontinua – ha spiegato il presidente del Torino – Non ero contento di Mihajlovic, sono convinto che la squadra sia di un certo livello e che non stia rendendo all'altezza. Da Mihajlovic mi aspettavo di più. Sono contento di Mazzarri, lo seguivamo già da tempo e la scelta è stata semplice".

L'amarezza di Petrachi.

A margine del primo allenamento diretto da Mazzarri al "Filadelfia", ha parlato anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi: "Negli ultimi anni non abbiamo mai esonerato nessuno ed è stato complicato e difficile, anche per la persona – ha dichiarato il dirigente a TMW Radio – Però la società ha fatto investimenti importanti e sinceramente vorremmo fare qualcosa di più. Abbiamo dovuto valutare bene la situazione e quando c'è un cambio non è mai bello".

"La squadra ha però fatto quattro punti in meno dello scorso girone di andata, nonostante una campagna acquisti di rilievo. Dispiace per come sia finita, ma il club deve valutare anche questo. L'arrivo di Mazzarri? Ritengo che sia una scelta importante, è un allenatore di rilievo che ha sposato il nostro progetto. Per il mercato è prematuro parlarne. Faremo le verifiche col tecnico e poi tireremo le somme".