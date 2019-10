Nel momento peggiore di questo inizio di campionato, il Torino di Walter Mazzarri è atteso dal primo derby con la Juventus. La quinta sconfitta in campionato, rimediata a Roma contro la Lazio, ha lasciato il segno sul gruppo granata che ora è chiamato a riscattarsi proprio nella prima delle due partite più sentire da tutta la tifoseria. Per cercare di ritrovare quello spirito di gruppo perso nelle ultime settimane, il club ha così deciso non solo di confermare il tecnico ma anche di mandare tutta la rosa in ritiro.

"Ho deciso di mandare la squadra in ritiro perché credo ci sia bisogno di fare una riflessione tutti insieme – ha spiegato Urbano Cairo a Sky, nel post gara dell'Olimpico – La prestazione contro la Lazio va esaminata con cura, siamo solo alla decima partita, va fatto un esame di coscienza, per ripartire velocemente. La società mette a disposizione tutto ciò che serve ai giocatori a partire dalle strutture. L’unico che non è sotto osservazione è Mazzarri, il derby nella maniera più assoluta non sarà un crocevia per lui".

L'appello social di Izzo

Dopo le parole del presidente, Belotti e compagni si sono dunque ritrovati per una tre giorni di duro allenamento e di profonda valutazione del momento critico. L'obiettivo di Mazzarri e del suo staff è ovviamente quello di ritrovare le energie mentali e di preparare la squadra alla battaglia contro i bianconeri. Per il tecnico e per i giocatori sarà una sorta di ultima spiaggia, e se non arriverà subito un cambio di marcia la società potrebbe anche prendere decisioni ancor più drastiche.

Il momento della formazione granata è dunque delicato. Ne sono ovviamente coscienti i giocatori, che nelle ultime ore hanno chiesto aiuto alla tifoseria. A far da portavoce è stato Armando Izzo che ha pubblicato un post su Instagram: "2 giorni e si rigioca la partita dell’orgoglio! Tutti insieme e uniti per la maglia e per la città! Stateci vicino!". Un messaggio comparso nella nottata, che è subito stato cancellato dal difensore non appena è stata ufficializzata la notizia del ritiro.