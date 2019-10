Qual è la decisione del Torino su Walter Mazzarri? Il futuro del tecnico è in discussione dopo il rendimento negativo delle ultime giornate, culminato nel 4-0 incassato dalla Lazio? A giudicare dalle dichiarazioni di Urbano Cairo nel post-partita del match dell'Olimpico, non dovrebbero esserci dubbi sulla posizione del mister, confermato dal presidente. Quest'ultimo ha puntato il dito contro la squadra che vivrà in ritiro la marcia d'avvicinamento al delicato derby con la Juventus. Inevitabilmente però le cose potrebbero cambiare in caso di ulteriori flop, e non mancano già i nomi di quelli che potrebbero essere alcuni dei successori di Mazzarri al Torino.

Torino, la decisione sul futuro di Mazzarri dopo il 4-0 contro la Lazio

Il pesante ko in casa della Lazio ha allungato a 5 la striscia di partite senza vittorie del Torino (3 sconfitte e 2 pareggi). Un avvio di stagione difficile per i granata, irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Mazzarri oltre a fare i conti con il momento no della sua squadra ha dovuto incassare anche la contestazione dei tifosi che non hanno gradito alcune sue dichiarazioni, in cui ha citato come esempio lo juventino Chiellini. Una situazione che ha fatto finire il mister sulla graticola, con le voci su un possibile cambio della guardia che si sono fatte sempre più insistenti a Torino. A prendere le sue difese ci ha pensato il presidente Cairo ai microfoni di Sky subito dopo Lazio-Torino. Il patron ha confermato Mazzarri: "Mazzarri non è assolutamente in discussione. È l'unico a non esserlo. Abbiamo esaminato col mister la partita che, a parte l'inizio, non ha visto il Torino essere il Torino di questo campionato".

Le partite contro Juventus e Brescia potrebbero essere decisive per Mazzarri, i possibili sostituti

Squadra in ritiro, per quella che Cairo ha definito come un'occasione per fare un "esame di coscienza" sul rendimento delle ultime partite. Un modo per preparare senza distrazioni il prossimo delicato match contro la Juventus. Il derby di Torino (in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45) e la successiva sfida in casa del Brescia potrebbero essere però decisive per il futuro di Mazzarri: nonostante le dichiarazioni di Cairo, se le cose non dovessero cambiare si potrebbe optare per la classica svolta tecnica, soprattutto in considerazione della successiva sosta per gli impegni delle nazionali. Non mancano i nomi dei possibili successori di Mazzarri in caso di esonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il principale candidato a raccoglierne l'eredità potrebbe essere Gennaro Gattuso, con Davide Nicola e Cesare Prandelli, alternative concrete.