Primo giorno del 2018 impegnativo per i calciatori del Torino che si sono presentati al campo d’allenamento molto presto e hanno ripreso la preparazione per il match dei quarti di finale di Coppa Italia con la Juventus. A quel match con ogni probabilità non prenderà parte il ‘Gallo’ Belotti. L’infortunio fortunatamente è meno grave di quello che in un primo momento si era temuto, ma il centravanti sarà costretto a guardare ancora dalla tribuna i suoi compagni di squadra.

Il Torino che sfiderà la Juventus in Coppa Italia.

Gli accertamenti avevano escluso sin da subito una lesione dei legamenti, ma Belotti ha rimediato il secondo infortunio al ginocchio negli ultimi tre mesi e, pure se il derby ha sempre un’importanza Capitale, la prudenza prevale e il ‘Gallo’ dunque lascerà il posto al centro dell’attacco al senegalese Niang, che sarà coadiuvato dagli spagnoli Iago Falque e Berenguer. Mihajlovic non potrà utilizzare nemmeno Edera e Ljajic, entrambi alle prese con degli infortuni. Tra i pali invece ci sarà Milinkovic-Savic, portiere che calcia le punizioni e che contro la Roma fu decisivo nella gara degli ottavi di Coppa Italia.

Falcinelli nel mercato del Torino.

Belotti tornerà a disposizione di Mihajlovic dopo la sosta e salterà anche la prima giornata del girone di ritorno. Il ‘Gallo’ non ha un valido sostituto e probabilmente nel mercato di gennaio il d.s. Petrachi acquisterà un altro centravanti. Dopo l’addio di Maxi Lopez è stato preso come vice Belotti il nigeriano di proprietà della Roma Sadiq, che però quando è stato chiamato in causa non è riuscito a dare un contributo importante. Il nome più caldo per i granata è quello di Diego Falcinelli, che dopo le 13 reti segnate in 34 partite al Crotone lo scorso anno, quest’anno non ha avuto lo stesso rendimento con il Sassuolo, con cui ha segnato solo due gol (contro Napoli e Inter).