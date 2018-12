Le cose rare vanno custodite negli angoli più caldi e sicuri del cuore. Tu sei lì… c’eri ieri e ci sarai domani. Le persone rare, in quanto tali, vanno accolte con dolcezza, non sempre sono capite da tutti, sono per pochi, hanno un cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo. Ti custodirò per sempre, ti proteggerò da ogni male. Auguri Piccolo Grande Amore mio.

Oggi Andrea Belotti compie 25 anni e alla mezzanotte di questo giovedì 20 dicembre è stata pubblicata su Instagram dalla moglie Giorgia Duro una lunghissima e dolcissima lettera di auguri per il numero 9 del Torino accompagnata dalla foto del Gallo insieme alla moglie seduti a un tavolo insieme mentre Andrea spegne le candeline.

Festa al Filadelfia per il Gallo

Sarà festa anche all’interno dello spogliatoio del Torino, che allo stadio Filadelfia sta preparando la trasferta di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un brindisi di rituale per il capitano, con il Torino che attraverso i suoi canali social ha voluto fare gli auguri al suo bomber, ma subito testa all'impegno di campionato. Il Gallo è andato in goal cinque volte ma nelle ultime due uscite, contro il Milan e contro la Juventus, è apparso in crescita fisica e mentale e, per questo motivo, tutti si aspettano un suo ritorno al goal. Non è dato sapersi, anche giustamente, cosa Belotti si sia regalato per il compleanno ma dentro lui sembra esserci una voglia matta di tornare a fare goal per far bene con la maglia del Toro e riprendersi anche un posto nella Nazionale di Roberto Mancini, visto che nelle ultime uscite non è stato molto calcolato dal commissario tecnico. Questa rincorsa ripartirà dal Mapei Stadium? Lo vedremo, intanto l'ambiente granata si è stretto intorno al suo capitano per il 25° compleanno.