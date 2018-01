Un pizzico di Italia e un po' di Juventus nella Top 11 della Uefa per l'anno 2017. E' la formazione ideale che gli utenti del sito ufficiale della Federazione hanno scelto esprimendo circa 9 milioni di preferenze consultando la lista dei 50 calciatori selezionati in base alle prestazioni con il club o la nazionale nelle competizioni Uefa durante l'anno solare. Gianluigi Buffon (a 39 anni è anche il giocatore più anziano mai votato) e Giorgio Chiellini sono gli italiani che si fanno largo rispetto alla preponderanza di ben 6 calciatori del campionato spagnolo annoverati nella squadra ideale nella quale figura anche l'ex terzino destro bianconero Dani Alves (dall'estate scorsa al Paris Saint-Germain).

Cristiano Ronaldo è stato selezionato per la 12esima volta (un record) ed è uno dei cinque rappresentanti del Real Madrid. Il giocatore che ha ricevuto più voti in assoluto è stato il difensore centrale delle merengues, Sergio Ramos, con oltre 588.315 preferenze. A completare la formazione ci sono anche Marcelo, Kevin De Bruyne (primo calciatore del Manchester City), Kroos, Modric, Hazard (6 gol e 5 assist in 8 partite durante le gare di qualificazione al Mondiale in Russia ne hanno fatto un beniamino), Messi e CR7. Gli utenti hanno potuto scegliere anche lo schieramento prediletto, a prevalere è statoil classico modulo 4-4-2, un sistema di gioco che ha raccolto il maggior numero delle preferenze con 459.797 voti.