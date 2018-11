Qual è il tridente che in questa stagione è il più prolifico in Europa? Qual è la squadra che ha il parco attaccanti più devastante? Tra i club dei cinque maggiori campionati continentali è il Paris Saint-Germain a quota 30 gol che può vantare la prima linea più efficace con Mbappé (11 gol), Neymar (10) e Cavani (9) che in Ligue 1 non hanno avversari in grado di contenerli. A giudicare da quanto abbia faticato (e faccia ancora fatica) Cristiano Ronaldo in Serie A, dove la dimensione e lo spessore tattico sono differenti, la domanda sorge spontanea: segnerebbero lo stesso numero di reti anche in Italia?

Il confronto in Champions dei francesi col Napoli è stato già abbastanza illuminante al riguardo… sul tavolo però resta la realtà delle cifre messe in luce dal quotidiano sportivo Marca che, oltre alle punte del Psg, incorona la sorpresa Eintracht Francoforte (terzo in Bundesliga). Sono 23 i gol realizzati dalla società tedesca con Jovic (9), Haller (9), Rebic (5) che dividono il podio con Messi (9), Suarez (9), Dembélé (5) e del Barcellona. Non è l'unica rivelazione considerato che ai piedi del podio ci sono ancora due formazioni che arrivano dal torneo tedesc: il Borussia Mönchengladbach con Plea (8), Hazard (8), Hofmann (5) e il Borussia Dortmund con Paco (9), Reus (8), Sancho (4).

E le italiane? Ce ne sono due nella Top, si tratta del Napoli e della Juventus con gli azzurri che appaiono in leggero vantaggio rispetto ai bianconeri: 18 vs 17 marcature. Sette le reti a testa segnate da Insigne e Mertens, 4 quelle realizzate da Milik che è scivolato dietro le quinte nell'ultimo periodo. Trascinatore della ‘vecchia signora' è Cristiano Ronaldo giunto a quota 9 centri ai quali si aggiungono i 6 di Mandzukic e i 2 di Paulo Dybala.

La Top 10 dei tridenti più prolifici in Europa

1) Psg 30 gol Mbappé (11), Neymar (10), Cavani (9)

2) Eintracht Francoforte 23 gol Jovic (9), Haller (9), Rebic (5)

3) Barcellona 23 gol Messi (9), Suarez (9), Dembélé (5)

4) Bor. Mönchengladbach 21 gol Plea (8), Hazard (8), Hofmann (5)

5) Bor. Dortmund 21 gol Paco (9), Reus (8), Sancho (4)

6) Manchester City 20 gol Aguero (8), Sterling (7), Sané (5)

7) Siviglia 19 gol André Silva (8), Ben Yedder (6), Sarabia (5)

8) Celta Vigo 18 gol Iago Aspas (8), Maxi Gomez (6), Brais Mendez (3)

9) Napoli 18 gol Insigne (7), Mertens (7), Milik (4)

10) Juventus 17 gol Ronaldo (9), Mandzukic (6), Dybala (2)