Sarebbe potuto diventare una bandiera del Manchester United e oggi, i Red Devils probabilmente avrebbero scritto pagine differenti dalle attuali, costellate da problemi, risultati non esaltanti e soprattutto polemiche. Toni Kroos nell'estate del 2013 poteva arrivare a Manchester, aveva già un accordo con il club inglese, poi andò al Real Madrid e con i Balcnos vinse tutto.

A rivelare il retroscena di calciomercato è stato l'ex allenatore del Manchester United, David Moyes che ha confermato come i Red Devils avessero siglato un accordo con Toni Kroos, in seguito ad un incontro avvenuto all'Old Trafford nel 2013.

Kroos, centrocampista moderno e vincente. Ancora oggi, il centrocampista tedesco è ampiamente considerato come uno dei migliori nella sua posizione nel mondo del calcio: disciplinato tatticamente, abile nella tecnica, velocità e capacità di aprire le difese avversarie con incredibili passaggi a lungo raggio ne fanno a tutti gli effetti un centrocampista completo e moderno. Anche i trofei conquistati da Kroos riflettono certamente l'identikit di un atleta di livello mondiale, avendo collezionato 3 titoli di Bundesliga, 2 Coppe tedesche, La Liga, 4 successi in Champions League, una Coppa del Mondo.

L'incontro a Manchester, l'affare sfumato. La maggior parte del successo di Kroos è arrivata durante il suo periodo trascorso in Spagna con il Real Madrid. Tuttavia, come rivelato dall'ex manager del Manchester United David Moyes nell'estate del 2013 tutto sarebbe potuto andare diversamente: all'indomani della partenza di Sir Alex Ferguson, il nuovo tecnico aveva messo subito gli occhi su Kroos. Moyes aveva la parola del centrocampista tedesco per il trasferimento a Manchester: ‘Toni Kroos aveva accettato di venire al Manchester United con me. Ho incontrato lui e sua moglie e abbiamo deciso tutto quando era ancora al Bayern Monaco".

La crisi dopo Ferguson. Poi, la storia è andata diversa,ente: Kroos si trasferì al Real Madrid, a Manchester iniziò l'era post Ferguson, per Moyes una breve e deludente parentesi di appena 10 mesi sulla pachina dei diavoli rossi. Quindi l'aria di crisi che non ha più abbandonato il club, malgrado l'Europa League vinta con Mourinho, l'attuale tecnico, in balia di critiche e polemiche, davanti a risultati più che deludenti.